Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Đang là sao nữ có sự nghiệp trên đà phát triển ở làng giải trí Hoa ngữ vì sở hữu vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất tạm ổn, thế nhưng tên tuổi Vương Sở Nhiên nhanh chóng tụt dốc không phanh sau khi tin đồn hẹn hò với Dương Dương nổ ra, cộng với thành tích tệ hại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Vương Sở Nhiên là sao nữ có sự nghiệp trên đà phát triển ở làng giải trí Hoa ngữ.

Tên tuổi Vương Sở Nhiên nhanh chóng tụt dốc không phanh sau khi tin đồn hẹn hò với Dương Dương nổ ra.

Ngôi sao trẻ tiếp tục dính "liên hoàn phốt" khi có một loạt hành động kênh kiệu, chảnh chọe, thái độ không tốt với nhân viên và đồng nghiệp, gọi khách hàng của thẩm mỹ viện là phù thủy,... Đáng chú ý mới đây là một đoạn video hậu trường ghi lại khoảnh khắc ê-kíp đoàn phim nhìn Vương Sở Nhiên đầy chán ghét.