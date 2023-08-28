Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 28/08/2023 11:34

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh được đoàn làm phim có cái nhìn triều mến thì Vương Sở Nhiên lại được đối xử đầy chán ghét.

Đang là sao nữ có sự nghiệp trên đà phát triển ở làng giải trí Hoa ngữ vì sở hữu vẻ đẹp nổi bật và khả năng diễn xuất tạm ổn, thế nhưng tên tuổi Vương Sở Nhiên nhanh chóng tụt dốc không phanh sau khi tin đồn hẹn hò với Dương Dương nổ ra, cộng với thành tích tệ hại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.

Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Vương Sở Nhiên là sao nữ có sự nghiệp trên đà phát triển ở làng giải trí Hoa ngữ.
Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
 Tên tuổi Vương Sở Nhiên nhanh chóng tụt dốc không phanh sau khi tin đồn hẹn hò với Dương Dương nổ ra.

Ngôi sao trẻ tiếp tục dính "liên hoàn phốt" khi có một loạt hành động kênh kiệu, chảnh chọe, thái độ không tốt với nhân viên và đồng nghiệp, gọi khách hàng của thẩm mỹ viện là phù thủy,... Đáng chú ý mới đây là một đoạn video hậu trường ghi lại khoảnh khắc ê-kíp đoàn phim nhìn Vương Sở Nhiên đầy chán ghét. 

Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Khoảnh khắc ê-kíp đoàn phim nhìn Vương Sở Nhiên đầy chán ghét. 

Ngay lập tức, một đoạn video nhân viên nhìn Triệu Lệ Dĩnh trìu mến đã được lan truyền nhanh chóng và so sánh Vương Sở Nhiên. Theo tiết lộ, mỹ nhân họ Triệu có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, tính cách cũng rất hòa nhã dễ chịu. 

Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

Mỹ nhân họ Triệu có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, tính cách cũng rất hòa nhã dễ chịu.

Cư dân mạng đã mỉa mai Vương Sở Nhiên chưa nổi tiếng mà đã có "phong thái ngôi sao" quá đà, cần học tập sự khiêm tốn của đàn chị. Nếu không, sự nghiệp sau này khó có thể rộng mở. Nhiều netizen thậm chí còn đăng tải clip, hình ảnh qua đường của nữ diễn viên với biểu cảm chảnh choẹ, thiếu thân thiện. 

Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 5
Cư dân mạng đã mỉa mai Vương Sở Nhiên chưa nổi tiếng mà đã có "phong thái ngôi sao" quá đà.
Lộ bằng chứng Vương Sở Nhiên bị đoàn phim phớt lờ, cư dân mạng mỉa mai và so sánh cô với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 6
Nhiều netizen thậm chí còn đăng tải clip, hình ảnh qua đường của nữ diễn viên với biểu cảm chảnh choẹ, thiếu thân thiện. 

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, cô được đánh giá khá cao bởi nhan sắc nổi bật, được ví như "tiểu Lưu Diệc Phi" của giới giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Vương Sở Nhiên Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ Cbiz

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