Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/8/2023: Vương Sở Nhiên rất dịu dàng trước mặt Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba có quyền quyết định nhận kịch bản?

2. Lý Hiện và bạn gái bên nhau nhiều năm. Bạn gái anh ấy từng kết hôn, còn từng có con.

1. Lý Dịch Phong cố ý tiết lộ lịch trình là muốn để người hâm mộ đến tiếp ứng. Anh ấy muốn thử phản ứng của dân tình để quyết định thời gian tái xuất Cbiz.

4. Thái Từ Khôn mua hot search để thăm dò thái độ, chỉ cần hot search không bị gỡ thì các nền tảng vẫn hợp tác với anh ấy.

3. Cát xê nhận phim điện ảnh của Trương Nghệ Hưng rất thấp, chỉ tầm cho diễn viên hạng 3. Nam nghệ sĩ chủ yếu muốn mở ra thị trường phim điện ảnh trước.

5. Dương Dương chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh Vương Sở Nhiên trợn mắt mắng trợ lý, cho nên ban đầu anh ấy khá ngạc nhiên khi thấy dân tình mắng bạn gái anh ấy trợn mắt, dù sao thì đối phương cũng rất dịu dàng trước mặt anh ấy.

6. Dương Tử thay đổi thái độ, từ chối quay lại "Thanh Trâm Hành". Hiện cô ấy và đoàn làm phim đang rất căng thẳng.

7. Cố Mạn rất muốn để Dương Dương diễn "Nắng Gắt".

8. Vương Hạc Đệ không bị giới hạn bởi thân phận diễn viên, cậu ấy đầu tư kinh doanh rất nhiều. Bởi vì biết con đường lưu lượng không bền, phải tranh thủ cắt rau.

9. Chúc Tự Đan phát bản thảo nói mình giống nữ chính hơn. Thực ra khí chất của Chúc Tự Đan mong manh yếu đuối, nhìn qua cao quý hơn Ngu Thư Hân thật. Đoàn làm phim còn giúp cô ấy sửa kịch bản, phía Ngu Thư Hân rất tức giận, sắp tới cũng phải hành động thôi.

10. Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba có quyền quyết định nhận kịch bản, không ai ép được cô ấy.

11. Phạm Thừa Thừa có ekip marketing riêng, không cần thuê bên ngoài. Cậu ấy cho rằng chủ động nắm truyền thông trong tay sẽ chủ động hơn.

12. Đặng Vi đang trong thời kỳ phát triển, công ty không cho phép cậu ấy yêu đương. Có thể nói cậu ấy đã được thăng cấp lên lưu lượng mới, tài nguyên tìm tới nhiều, giá cũng cao hơn trước kia.

13. "Nắng Gắt Giống Như Tôi” đang đàm phán vai nữ chính là Điềm Hi Vi.

14. La Vân Hi quay xong "Nhan Tâm Ký" sẽ vào đoàn "Thiên Kiếp Mi" ngay, nam diễn viên không có thời gian nghỉ ngơi.

15. Tình cảm giữa Tống Uy Long và con gái ông chủ rất ổn định.