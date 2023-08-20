Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/8/2023: Tài nguyên hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cắt, quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Dương Tử rất tốt?

Sao quốc tế 20/08/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ông chủ của Lý Nhất Đồng và các nhà đầu tư giới thiệu cô ấy, nói rằng cô ấy là người kế vị của Châu Tấn, và kỹ năng diễn xuất của cô ấy không chênh lệch so với Châu Tấn.

2. Từ Nghệ Dương hiện đang sống trong nhà của Hoàng Tử Thao và cả hai đã dự định kết hôn.

3. "Thừa Hoan Ký" với sự tham gia của Dương Tử và Hứa Khải được coi là một dự án trọng điểm trong năm tới.

4. Phim truyền hình hiện đại “Muốn Mãi Mãi Yêu” do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính dự kiến ​​phát sóng vào quý 4.

5. Quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Dương Tử rất tốt, cả hai đều đến từ Bắc Kinh, đều là diễn viên nhí, bố mẹ hai bên khá thân thiết với nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/8/2023: Tài nguyên hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cắt, quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Dương Tử rất tốt? - Ảnh 1

6. Một số nghệ sĩ lâu năm đều sẽ mua nhà ở Hoành Điếm: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh đều có nhà riêng ở Hoành Điếm.

7. Hiện tại Triệu Lệ Dĩnh trước mắt đang cực lực chuyển hình, tiếp xúc các kịch bản đều tương đối có chiều sâu.

8. Tạo hình phim truyền hình mới của Ngu Thư Hân đầy sự châm biếm, có chút trông có vẻ già.

9. "Vân Chi Vũ" với sự tham gia của Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách dự kiến ​​sẽ phát sóng trên iQiyi vào cuối tháng 8 năm nay.

10. Các tài nguyên thương vụ hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cắt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/8/2023: Tài nguyên hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cắt, quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Dương Tử rất tốt? - Ảnh 2

11. Bạch Lộc bây giờ về mọi mặt đều được đãi ngộ như tiểu hoa tuyến 1, đoàn đội cũng rất đầy đủ, rất nhiều công việc của cô đều sẽ được coi trọng.

12. Mặc dù Bạch Lộc, Trương Lăng Hách không có thông báo chính thức, nhưng cũng không trốn tránh chuyện hẹn hò.

13. Tống Tổ Nhi không độc thân. Tên ban đầu của Tống Tổ Nhi là Tôn Phàm Thanh.

14. Bộ phim mới của Tống Tổ Nhi "Hoán Vũ" là một bộ phim thiên hướng nữ chủ, nam chính muốn tìm đại lưu lượng, nhưng đại lưu lượng đều không tiếp.

15. Triệu Lộ Tư vẫn đang trong giai đoạn ổn định vị trí của mình.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/8/2023: Trịnh Khải và Angela Baby không hợp nhau, Dương Mịch phải trang điểm rất dầy mới che được khuyết điểm?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ sao châu á

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