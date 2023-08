1. Phim “Muốn Yêu Mãi Mãi” do Dương Tử, Phạm Thừa Thừa đóng chính và phim “Thần Ẩn” do Triệu Lộ Tư, Vương Vũ An đóng chính sẽ lên sóng vào quý 4 năm 2023.

2. "Tây Xuất Ngọc Môn" với sự tham gia của Nghê Ny, Bạch Vũ, Kim Hãn, Mạnh Tử Nghĩa dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên Tencent Video vào ngày 25/8.