Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2023: Giới Cbiz coi trọng Triệu Lệ Dĩnh hơn Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang độc thân?

Sao quốc tế 17/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim “Muốn Yêu Mãi Mãi” do Dương Tử, Phạm Thừa Thừa đóng chính và phim “Thần Ẩn” do Triệu Lộ Tư, Vương Vũ An đóng chính sẽ lên sóng vào quý 4 năm 2023.

2. "Tây Xuất Ngọc Môn" với sự tham gia của Nghê Ny, Bạch Vũ, Kim Hãn, Mạnh Tử Nghĩa dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên Tencent Video vào ngày 25/8. 

3. "Mai Hoa Hồng Đào" của Quan Hiểu Đồng và Hàn Đông Quân dự kiến ​​​​vào tháng 9 lên sóng. 

4. “Tây Xuất Ngọc Môn” do Nghê Ni, Bạch Vũ đóng chính tạm định lên sóng Tencent video vào cuối tháng 8.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang độc thân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2023: Giới Cbiz coi trọng Triệu Lệ Dĩnh hơn Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang độc thân? - Ảnh 1

6. Bộ phim "Đông Dữ Sư" do Đỗ Thuần, Vương Tử Kỳ đóng vai chính đã được đổi tên thành "Băng Tuyết Tiêm Đao Liên", dự kiến ​​sẽ phát sóng trên khung giờ vàng CCTV1 và Truyền hình vệ tinh Chiết Giang vào giữa tháng 8.

7. Có 3 dự án phim hiện tại tiếp xúc Đặng Vi là "Cửu Trọng Tử’’, có “Tiên Đài Hữu Thụ”, không có "Nữ Tương Tinh’’. ​​​

8 ."Thần Châu Kỳ Hiệp" đã bắt đầu chuẩn bị, biên kịch của "Liên Hoa Lâu", đoàn làm phim hiện đang đàm phán với Trương Nhược Quân và Đàn Kiện Thứ. ​​​

9. Web drama "Bạch Trạch Lệnh" do Quách Kính Minh làm giám chế; diễn viên chính đã định: Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh; đạo diễn: Lạc Lạc (Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông); dự kiến bắt đầu khởi động máy vào tháng 10 tại Hoành Điếm và thời gian quay phim là 110 ngày.

10. Thù lao phim của Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh không hề thấp, tương đối ngang nhau nhưng trong giới coi trọng Triệu Lệ Dĩnh hơn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/8/2023: Giới Cbiz coi trọng Triệu Lệ Dĩnh hơn Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang độc thân? - Ảnh 2

11. Trần Đô Linh sẽ vào vai em gái của Trương Tiểu Phi trong phim "Gia Đình May Mắn... Hiện tại tạm định dàn diễn viên gồm: Trương Tiểu Phỉ, Đồng Đại Vi, Trần Tiểu Nghệ, Trần Đô Linh.

12. "Tuyết Trung Hãn Đao" của Trương Nhược Quân không có kế hoạch quay phần hai trong vòng ba năm.

13. Phim điện ảnh "Câu Chuyện Không Muốn Người Biết" chủ diễn Khưu Trạch, nữ chủ tiếp xúc Chu Nhan Mạn Tư và Nghê Ni. ​​​

14. "Vân Chi Vũ" với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách dự kiến ​​sẽ phát sóng vào tháng 10. 

15. Phim điện ảnh "Tình Yêu Không Bao Giờ Mất" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Kim Thành Của Tiểu Yêu Tinh" của Nhiêu Tuyết Mạn; Nhà sản xuất: Tề Tần, Nhiêu Tuyết Mạn, Đạo diễn: Đinh Bồi (Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam), Biên kịch: Nhiêu Tuyết Mạn, Diễn viên chính: Đinh Chân, Thời gian bắt đầu khai máy: Tháng 9/2023, thời gian quay: 60 ngày.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/8/2023: Tài nguyên của Vương Sở Nhiên không bị ảnh hưởng, nhà chồng yêu cầu Dương Mịch tăng chi phí sinh hoạt cho con gái?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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