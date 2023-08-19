Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/8/2023: Trịnh Khải và Angela Baby không hợp nhau, Dương Mịch phải trang điểm rất dầy mới che được khuyết điểm?

1. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng dù nhiều năm qua luôn bị đồn chia tay, nhưng tình cảm giữa họ vẫn rất bền chặt, tốt đẹp.

4. Lưu Hạo Nhiên thực ra rất thích tạo hình đàn ông râu ria xồm xoàm, lúc ra ngoài anh ko thích quá chau chuốt hình ảnh.

3. Trương Vũ Kỳ hiện tại tập trung vào việc kinh doanh, xây dựng hình tượng phụ nữ độc lập, thành công. Nếu đoàn đội hiện tại làm nàng cảm thấy không hài lòng, nàng sẽ đổi nhân sự phụ trách công tác tuyên truyền.

5. Trịnh Khải và Angela Baby không hợp nhau, nhưng vẫn có rất nhiều người thích cặp đôi này.

6. Sau khi quay xong phim của Trương Nghệ Mưu, Cao Diệp cùng Dương Tử San sẽ tiếp xúc một bộ phim truyền hình đề tài đô thị “thân ái thù địch”.

7. Cúc Tịnh Y không quá quan tâm mấy lời dị nghị về phong cách tạo hình của nàng, cho dù bị nói là “gu thẩm nhạt nhẽo, nghìn bài 1 điệu” thì nàng vẫn kiên trì đi theo phong cách của mình.

8. Trước mắt Hồ Ca cũng không quá gấp gáp phải vào đoàn phim liên tục, nếu anh không gặp được vai chính thích hợp, thì có thể đi làm khách mời cho cho các đạo diễn, nhà sản xuất quen biết, vừa duy trì quan hệ, vừa không ảnh hưởng gì đến địa vị.

9. Có một bộ phim điện ảnh đang tiếp xúc với Dương Tử, nhưng nàng không mấy vừa ý đội hình sản xuất.

10. Nhan sắc của Dương Mịch không còn xinh đẹp như trước, tham gia hoạt động phải make up rất dầy mới che được khuyết điểm. Việc đi thẩm mỹ viện chăm sóc da không còn nhiều hiệu quả với cô ấy.

11. iQIYI đặt cửa sang "Vân Chi Vũ" của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách. Vốn định chiếu vào kỳ nghỉ đông nhưng giờ đẩy lên chiêu thương, nếu thuận lợi tháng 9 chiếu.

12. Văn Vịnh San và Nghê Ni có quan hệ khá tốt, nhưng cũng vẫn là trong giới hạn đồng nghiệp.

13. Lý Nhất Đồng và La Vân Hi sẽ hợp tác trong 1 bộ phim, ekip sản xuất đã hợp tác với La Vân Hi nhiều lần nên sẽ quan tâm đến anh ấy hơn, Phía Lý Nhất Đồng cũng muốn được chú ý nhiều nhất có thể.

14. Trước mắt những hạng mục mà Đặng Vi tiếp xúc đều là đầu tư lớn. Đặng Vi hiện đang phân vân không biết nhận "Tiên Thai Hữu Thụ" hay "Cửu Trọng Tử". Cả 2 đoàn làm phim đều cho cậu ấy điều kiện rất tốt.

15. Trần Khôn phủ nhận 2 đứa bé không phải con mình, là con của người thân. Nhiều năm trước anh ấy đã không phủ nhận mình có 1 đứa con, lần này không cần phải nói dối.