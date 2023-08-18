2. Thời gian ghi hình show “Hoa Thiếu 5”: dự kiến ​​sẽ ghi hình vào giữa tháng 9, khoảng 17-18/9. Địch Lệ Nhiệt Ba đã định sẽ tham gia.

1. Rất nhiều nhà sản xuất và Triệu Lộ Tư có mối quan hệ tốt.

4. Bộ phim “Cây Ô Liu Màu Trắng” thay đổi nữ chính từ Vương Ngọc Văn thành Lương Khiết, nam chính vẫn là Trần Triết Viễn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, dự kiến khởi động máy vào đầu tháng 9 tại Tứ Xuyên, thời gian quay 150 ngày.

3. Chúc Tự Đan và Gia Hành lại gia hạn hợp đồng 5 năm

5. Thù lao đóng phim của Dương Tử trong hàng ngũ tiểu hoa hiện vẫn đang thuộc hàng top.

6. Chương trình tạp kỹ "Bạn Độc Nhất Vô Nhị" dự định mời các nghệ sĩ: Lý Nhất Đồng, Vương Sở Nhiên, Chu Vũ Đồng, và dự định mời các chuyên gia: Đường Nghị, Dương Thiên Chân, Hàn Hỏa Hỏa. ​​​

7. "Trường Tương Tư" đứng nhất bảng doanh thu phim truyền hình mới hàng năm của Tencent. Top 3 doanh thu năm 2023 của đài hiện là: Trường Tương Tư, Tinh Hán Xán Lạn và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

8. Trần Tinh Húc là người nghe lời mẹ, dù anh ấy hẹn hò với ai chỉ cần mẹ không thích sẽ chia tay.

9. Sau khi "Trường Tương Tư" lên sóng giá cát-xê của Đặng Vi tăng gấp 3. Đoàn đội đã cấp tốc tìm cho cậu ấy 1 giáo viên dạy diễn xuất.

10. Vị trí của Bạch Lộc hiện tại trong dòng phim cổ trang thần tượng đã khá vững vàng, nàng là một trong số ít nữ diễn viên trẻ có khả năng diễn phim đại nữ chủ trong dòng phim này.

11. Ngô Cẩn Ngôn đã mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh.

12. Nam chính "Bạch Trạch Lệnh" được xác định, chính là Hầu Minh Hạo.

13. "Mưu chính" trước đó đã tiếp xúc với Dương Tử, nhưng Dương Tử đã từ chối.

14. Có rất nhiều người theo đuổi Ngu Thư Hân, nhưng cô ấy không nhận lời cũng chẳng từ chối ai

15. Có chương trình nhiều lần mời Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm hợp thể tham gia, nhưng đều bị từ chối.