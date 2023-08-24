Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2023: Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh luôn phải có bác sĩ bên cạnh, người hưởng lợi lớn nhất sau thành công của Trường tương tư là Trương Vãn Ý?

Sao quốc tế 24/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp nhiều chê bai sau thất bại của An Lạc Truyện, nhưng chỉ cần lưu lượng vẫn lớn thì cô ấy sẽ không bị hạ cấp tài nguyên nhanh chóng.

2. Kỹ năng diễn xuất của Vương Truyền Quân thực sự không còn gì để nói, nhưng vai diễn về cơ bản đều là vai phụ, nhân vật chính sẽ không vào tay anh.

3. Trong năm 2023, chỉ có 2 bộ phim cổ trang đạt hoặc vượt mong đợi trong kỳ nghỉ hè là Trường tương tư và Liên hoa lâu.

4. Trường tương tư đặc biệt quan trọng với Đặng Vi, nhiều người cho rằng Đặng Vi là người kiếm được nhiều tài nguyên nhất trong dàn diễn viên chính. Dương Tử không dựa vào Trường Tương Tư để giữ vững địa vị trong top tiểu hoa lứa 90. Tuy nhiên, Trương Vãn Ý và Đàn Kiện Thứ vẫn còn nhiều phim đang đóng và sẽ lên sóng, nhưng Đặng Vi thì không.

5. Trường Tương Tư thành công hơn mong đợi, người hưởng lợi lớn nhất là Trương Vãn Ý. Anh ấy có tác phẩm nam chính tìm tới cửa, còn ba người kia chưa thực sự nổi bật.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2023: Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh luôn phải có bác sĩ bên cạnh, người hưởng lợi lớn nhất sau thành công của Trường tương tư là Trương Vãn Ý? - Ảnh 1

6. Đinh Vũ Hề ban đầu hy vọng rằng nhờ “Bảy Kiếp Cát Tường” sẽ nổi tiếng hơn, nhưng bộ này cũng thất bại thảm hại.

7. Vu Thích hiện đang rất nổi tiếng, có ba thương hiệu đồng hồ lớn muốn thảo luận về việc hợp tác với anh ấy.

8. Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm có mối quan hệ tốt khi họ đóng phim.

9. Trần Vỹ Đình thực sự rất chăm chỉ đóng phim, các cảnh hành động trong phim đều dành thời gian riêng để luyện tập với các huấn luyện viên võ thuật, anh ấy cũng cố gắng học những động tác khó, chỉ khi thấy mình làm chưa đủ tốt, anh ấy mới đồng ý với đạo diễn sắp xếp thế thân hỗ trợ quay chụp.

10. Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh không tốt, luôn có bác sĩ bên cạnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/8/2023: Sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh luôn phải có bác sĩ bên cạnh, người hưởng lợi lớn nhất sau thành công của Trường tương tư là Trương Vãn Ý? - Ảnh 2

11. Trịnh Khải dự định tham gia một chương trình tạp kỹ kết hợp một cặp vợ chồng.

12. Sau khi Trần Phi Vũ phát sinh lùm xùm chuyện tình cảm, anh ấy và Trương Tịnh Nghi không có bất cứ khả năng nào để phát triển mối quan hệ thành yêu.

13. Chuyện tình cảm của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng rất ngọt ngào.

14. Trương Lãng Hách quả thật rất xui xẻo. Ba phim chờ chiếu của anh ấy đều bị "đắp chiếu" vô thời hạn.

15. Trong giới, có người truyền tin Nhậm Gia Luân sẽ rời Hoan Thụy. Thành Nghị sẽ thành người được ưu tiên nhất của công ty.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Trương Vãn Ý Lâm Chí Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Đặng Vi

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