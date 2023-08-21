Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/8/2023: Tiêu Chiến mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Vương Sở Nhiên có thêm tài nguyên nhờ hẹn hò với Dương Dương?

Sao quốc tế 21/08/2023 12:24

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đàn Kiện Thứ sau khi nổi lên thì những kịch bản tiếp xúc được cũng rất tốt, đoàn đội của cậu ấy cũng cẩn thận, không vì kiếm tiền nhanh mà tùy tiện nhận phim.

2. Tuy rằng trong mắt cư dân mạng, con đường thuần làm ca sĩ của Vương Nguyên kém hơn so với đường diễn viên. Nhưng cậu ấy chỉ hứng thú với việc làm ca sĩ, cũng giống như đội trưởng của nhóm, từ chối rất nhiều kịch bản thanh xuân vườn trường.

3. Mao Bất Dịch mặc cảm với ngoại hình của mình.

4. Đặng Vi gần đây nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình.

5. Vương Sở Nhiên nhờ tình yêu với Dương Dương mà có thêm nhiều độ chú ý cùng tài nguyên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/8/2023: Tiêu Chiến mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Vương Sở Nhiên có thêm tài nguyên nhờ hẹn hò với Dương Dương? - Ảnh 1

6. Hoàng Canh Du trong giới trước giờ là hình tượng quân nhân, con người rắn rỏi, tuổi trẻ tiểu sinh rất khó thay thế, nhưng hiện tại càng ngày càng nhiều lưu lượng tiểu sinh chuyển hình, đối với tài nguyên của anh ta ảnh hưởng không nhỏ.

7. Nguồn tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Hoàng Minh Hạo sẽ dần được sắp xếp, thời gian rảnh cũng sẽ không lãng phí mà tiếp tục tham gia show, anh ấy sẽ không từ bỏ con đường tổng nghệ.

8. Tống Uy Long đang yêu đương, sẽ không "xào couple" với các nữ nghệ sĩ trong giới

9. Bộ phim "Đồng Hồ Cát" của Nhiêu Tuyết Mạn do Hoàng Minh Hạo đóng vai chính được quay trong 40 ngày, đầu tư cho bộ phim này không lớn.

10. Tiêu Chiến mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi dọn cơm phải ém cơm trong nồi thật bằng phẳng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/8/2023: Tiêu Chiến mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Vương Sở Nhiên có thêm tài nguyên nhờ hẹn hò với Dương Dương? - Ảnh 2

11. Lâm Chí Dĩnh đã tốn rất nhiều tiền để phẫu thuật do tai nạn xe hơi, đồng thời cũng mất một số hợp đồng quảng cáo, anh ấy sẽ tham gia một số chương trình tạp kỹ ở Đại lục để lấy lại tài nguyên của mình.

12.Ngao Tử Dật và Tưởng Y Y gần đây đã nhận được lời mời cho một bộ phim thanh xuân, và họ có khả năng sẽ hợp tác. 

13. Huỳnh Tông Trạch là người ủng hộ không kết hôn, yêu thì được nhưng kết hôn thì không.

14. Mối quan hệ giữa Đặng Siêu và Huỳnh Hiểu Minh cực kỳ không tốt.

15. "Phồn Hoa" của Hồ Ca sắp ra mắt, vì vậy mới bùng nổ đại ngôn gần đây, ngoài Wuling, Oupai và Deli đã được chọn, sẽ có những đại ngôn mới trong tương lai, người trong ngành rất lạc quan về bộ phim.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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