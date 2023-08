Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh?

5. Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trước đây hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh, nhưng sau khi độ nổi tiếng của Ngụy Đại Huân tăng vọt một thời gian trước, có tiềm ẩn khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh.

6. Phim tiếp theo của Lâm Nhất là một bộ phim thần tượng hiện đại, vai nữ chính đang đàm phán với Ngô Thiến.

7. Cúc Tịnh Y đã tự mình kết nối rất nhiều tài nguyên.

8. Dương Tử rất chú trọng đến dáng vẻ của mình khi đóng phim cổ trang nên đã tìm thầy giáo có chuyên môn học qua.

9. Bạch Lộc sẽ không trang điểm quá khi đi ra ngoài, thường chỉ đánh một lớp kem nền.

10. Cả Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đều đang cạnh tranh dự án phim "Khó Dỗ Dành", Trương Dư Hi là người hâm mộ bộ tiểu thuyết nổi tiếng này.

11. Tôn Thiên và Triệu Lệ Dĩnh thường đi ăn riêng với nhau.

12. Mối quan hệ giữa Điền Hi Vi và Tân Lệ khá tốt, lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên là "Khanh Khanh Nhật Thường", lần hợp tác thứ hai là "Đại Phụng Đả Canh Nhân", nếu bộ phim này thành công, có khả năng cao hợp tác sâu hơn sẽ được thiết lập

13. Tống Tổ Nhi và Dương Hiểu Bồi hợp tác trong "Hoán Vũ", nam chính ban đầu tiếp cận Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải không nhận, vì vậy cô ấy lại tìm kiếm một nam chính phù hợp.

14. .Sau khi Cát Tường lên sóng, tình hình tiếp theo của Dương Siêu Việt rất xấu hổ, tài nguyên chắc chắn sẽ giảm sút, cho dù cô ấy đóng vai nữ 2 cũng không thể nhận được tác phẩm lớn nào.

15. Dương Siêu Việt trước đây cũng từng làm thương hiệu thời trang, thậm chí còn cùng liên doanh với Châu Kiệt Luân, nhưng vì doanh thu kém nên cô ấy đã rút cổ phần.