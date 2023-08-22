Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh?

Sao quốc tế 22/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. “Tây Xuất Ngọc Môn” với sự tham gia của Nghê Ni và Bạch Vũ đáng lẽ sẽ được phát sóng, nhưng ở vòng thẩm duyệt đầu tiên đã bị trả về, cần sửa chữa kịch bản.

2. Trần Phi Vũ hiện tại đã ổn, tài nguyên trước đó không bị cắt, cho dù ‘’Hắc Liên Hoa’’ không còn nữa, anh ấy và Vương Nhất Hủ vẫn đang nói chuyện hợp tác. Tiếp sau Trần Phi Vũ có một bộ phim cổ trang, và gần như chắc chắn rằng đó là anh ấy, nhưng đoàn đội của anh ấy không dám tuyên truyền, sợ làm thất bại.

3. Đoàn đội của Lưu Thi Thi gần đây đã yêu cầu cô ấy không làm đẹp bằng công nghệ.

4. Đàn Kiện Thứ vẫn chưa mua nhà ở Hoành Điếm, nhưng sẽ sớm thôi.

5. Vương Hạc Đệ Ngụy Đại Huân trước đây hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh, nhưng sau khi độ nổi tiếng của Ngụy Đại Huân tăng vọt một thời gian trước, có tiềm ẩn khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh? - Ảnh 1

6. Phim tiếp theo của Lâm Nhất là một bộ phim thần tượng hiện đại, vai nữ chính đang đàm phán với Ngô Thiến.

7. Cúc Tịnh Y đã tự mình kết nối rất nhiều tài nguyên.

8. Dương Tử rất chú trọng đến dáng vẻ của mình khi đóng phim cổ trang nên đã tìm thầy giáo có chuyên môn học qua.

9. Bạch Lộc sẽ không trang điểm quá khi đi ra ngoài, thường chỉ đánh một lớp kem nền.

10. Cả Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đều đang cạnh tranh dự án phim "Khó Dỗ Dành", Trương Dư Hi là người hâm mộ bộ tiểu thuyết nổi tiếng này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/8/2023: Trương Dư Hi và Điền Hi Vi đang cạnh tranh phim 'Khó Dỗ Dành', Vương Hạc Đệ và Ngụy Đại Huân trở thành đối thủ cạnh tranh? - Ảnh 2

11. Tôn Thiên và Triệu Lệ Dĩnh thường đi ăn riêng với nhau.

12. Mối quan hệ giữa Điền Hi Vi và Tân Lệ khá tốt, lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên là "Khanh Khanh Nhật Thường", lần hợp tác thứ hai là "Đại Phụng Đả Canh Nhân", nếu bộ phim này thành công, có khả năng cao hợp tác sâu hơn sẽ được thiết lập

13. Tống Tổ Nhi và Dương Hiểu Bồi hợp tác trong "Hoán Vũ", nam chính ban đầu tiếp cận Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải không nhận, vì vậy cô ấy lại tìm kiếm một nam chính phù hợp.

14. .Sau khi Cát Tường lên sóng, tình hình tiếp theo của Dương Siêu Việt rất xấu hổ, tài nguyên chắc chắn sẽ giảm sút, cho dù cô ấy đóng vai nữ 2 cũng không thể nhận được tác phẩm lớn nào.

15. Dương Siêu Việt trước đây cũng từng làm thương hiệu thời trang, thậm chí còn cùng liên doanh với Châu Kiệt Luân, nhưng vì doanh thu kém nên cô ấy đã rút cổ phần.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Điền Hi Vi Ngụy Đại Huân sao hoa ngữ sao châu á

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