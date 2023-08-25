Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/8/2023: Triệu Lộ Tư đang tranh giành tài nguyên với Địch Lệ Nhiệt Ba, Thái Từ Khôn hiện tạm dừng hết mọi công việc?

2. Đinh Vũ Hề rất hối hận khi nhận phiên 2 của bộ phim"Bảy Kiếp Cát Tường". Hiện tại phim không thành công như mong đợi, tiểu hoa Cbiz nào cũng có thể áp phiên anh ấy. Thậm chí nam diễn viên còn bị chế nhạo là nghệ sĩ chủ động "xào couple" để lấy nhiệt phim.

1. Sau khi "Tích Hoa Chỉ" đóng máy Trương Tịnh Nghi sẽ quay 1 bộ điện ảnh, nam chính đồn là Vương Nhất Bác nhưng khả năng không cao.

4. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia đã "chiến tranh lạnh" một khoảng thời gian dài, nhưng hai người còn chưa chia tay. Trong đoạn tình cảm này, Trương Tử Phong yếu thế hơn đối phương.

3. Tiết Chi Khiêm muốn rút khỏi chương trình "The Voice" mùa này nhưng đang bị tạo áp lực.

5. Tài nguyên của Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại trùng hợp rất cao, đều là lưu lượng hoa trên mạng khó tránh khỏi cạnh tranh.

6. Tính cách của Cảnh Điềm và đoàn đội cô ấy rất tốt, chính vì thế thường hay chịu thiệt thòi trong những lúc tranh giành tài nguyên.

7. Tỷ lệ cơ thể Dương Tử không được đẹp, vì thế đoàn đội chuẩn bị những chiếc váy ngắn cô ấy thường không thích bằng những lễ phục lệch vai.

8. Dương Dương không thể chấp nhận hóa trang xấu xí.

9. Hiện tại, Trần Phi Vũ có rất ít tài nguyên phim ảnh.

10. Thái Từ Khôn hiện tạm dừng hết mọi công việc.

11. Cố Mạn cập nhật "Nắng gắt" trong đó có nhắc tới đoạn nữ chính Nhiếp Hi Quang cảm thấy tư thế đứng thẳng của Lâm Dữ Sâm "quá mức đĩnh bạt, khiến người thấy ôn hòa lại có chút khó gần" được cho là đang bênh tư thái đoan chính của Dương Dương, nhiều người thiếu đạo đức đã bắt đầu gọi Cố Mạn thành "Cố Thấm".

12. Phim cổ trang Tencent “Cẩm Tú An Ninh” do Trương Vãn Ý, Nhậm Mẫn đóng chính hôm nay đã chính thức đóng máy vào ngày 20/8/2023.

13. Bộ phim "Đích Mưu" với nữ chính đã định Dương Tử, nam chính trước mắt đang đàm phán Trần Triết Viễn và Cung Tuấn. Tuy nhiên, phía Cung Tuấn đã phủ nhận tin đồn.

14. Đời sống riêng tư của Thành Nghị rất sạch sẽ, không chơi bời, nói chuyện với ngoài giới nhiều hơn nên "cánh săn ảnh" không chụp được ảnh cura nam diiễn viên.

15. Bộ phim của IQIYI "Trục Nguyệt" đang đàm phán vai chính là Bạch Lộc và Trần Phi Vũ