2. Phim truyền hình "Cây Ô Liu Màu Trắng" do Trần Triết Viễn và Lương Khiết đóng chính, bắt đầu khai máy ở Tứ Xuyên vào đầu tháng 9.

1. “Trường Tương Tư 2” phải đợi tới mùa hè năm sau mới được phép phát sóng.

4. Nữ phụ của phim cổ trang “Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai” là Trương Nhã Khâm, nam nữ chủ vẫn là Trương Bân Bân và Tôn Trân Ny.

3. Mặc dù "Trường Tương Tư" đã khiến Đàn Kiện Thứ thu hút được rất nhiều người hâm mộ nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của anh ấy, nhưng anh ấy hiện là anh cả của công ty, không cần lo lắng về tài nguyên.

5. Gần đây sức khỏe của La Vân Hi không được tốt lắm, khi đến bệnh viện anh ấy phải ngồi xe lăn.

6. Phim hiện đại, huyền nghi tra án dài 24 tập của iQIYI "Hoàng Tước" - nam nữ chủ: Quách Kinh Phi, Tần Lam; dự kiến cuối tháng 9 khai máy ở Quảng Đông, Hồ Nam; thời gian quay 100 ngày. ​​​

7. Thành Nghị hiếm khi nhận các bộ phim truyền hình nội bộ của Hoan Thụy và hầu hết đều ưu tiên cho các dự án phim bên ngoài.

8. Việc phát sóng "Tôi Mộng Giữa Ban Ngày" không hiệu quả và nữ chính bị chế giễu vì ngoại hình xấu xí.

9. Phim điện ảnh "Nhân Ngư" được lập hồ sơ, báo cáo chuẩn bị: sản xuất: Hỷ Duyệt Movies, đạo diễn, biên kịch: Trình Nhĩ, diễn viên chính: Vương Nhất Bác.

10. Đàn Kiện Thứ khá giỏi giao tiếp xã hội.

11. Phim điện ảnh "Giải Mã" được lập hồ sơ, báo cáo chuẩn bị sản xuất: Hoa Nhân Films, đạo diễn: Trần Tư Thành, biên kịch: Christopher McBride, diễn viên chính: Lưu Hạo Nhiên. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Mạch Gia.

12. Ngô Lỗi sau “Tính Hán Xán Lạn”, các bộ phim truyền hình bị chậm lại, chủ yếu là do có quá nhiều sự tình bắt nguồn từ các bộ phim truyền hình, khiến anh ấy có chút mệt mỏi. Hiện tại studio của anh ấy hoàn toàn do anh ấy phụ trách, mẹ và em gái anh ấy cũng phải nghe lời anh ấy.

13. Bộ phim "Vô Ưu Độ" của Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi dự kiến ​​​​sẽ lên sóng sau "Bảy Kiếp May Mắn".

14. Dịch Dương Thiên Tỉ đã có được chỗ đứng vững chắc, hiện đang trong thời gian nghỉ ngơi và vẫn có trong tay bộ phim thể thao điện tử của Trương Nghệ Mưu.

15. Nếu quá trình ghi hình "Vương Bài Đối Vương Bài 8" diễn ra suôn sẻ, nó sẽ được phát hành vào đầu tháng sau.