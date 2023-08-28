Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng?

Sao quốc tế 28/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Viên Băng Nghiên gần đây đang rục rịch trở lại, nguyên nhân là cô ấy đã tìm được tư bản sẵn sàng giúp đỡ mình. Chỉ là dù tư bản có hùng hậu đến đâu cũng không thể chịu được áp lực của cư dân mạng, có thể giúp cô mở đường, nhưng phần đường còn lại phải tự mình phấn đấu.

2. Các nhân viên trong đoàn đội của Huỳnh Hiểu Minh khá ổn định, một phần lớn là do anh ấy trả đủ tiền, cách đối xử của anh ấy thuộc hàng tốt nhất trong ngành, ngay cả vợ cũ của anh ấy cũng không đối xử với nhân viên của mình tốt được như vậy.

3. Ekip của Triệu Lộ Tư và Hứa Khải chưa thống nhất được phiên vị trong "Rèm Ngọc Châu Sa" nên Hứa Khải chưa ký hợp đồng.

4. Dương Mịch có mối quan hệ tốt với các tay săn ảnh, thỉnh thoảng mời họ đi ăn.

5. Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên, và anh ấy cũng có tài nguyên để mở rộng khía cạnh kịch tính trong các tác phẩm của mình, anh ấy có rất nhiều tài nguyên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng? - Ảnh 1

6. Tình hình tiếp theo của Dương Siêu Việt rất xấu hổ, nguồn lực ngày càng kém, dù đóng vai nữ phụ cũng không nhận được tác phẩm lớn nào, tư bản đã ngừng đặt cược vào cô từ lâu, nhân viên đã giao cho cô cũng đã rút lui.

7. Hiện tại Lý Lan Địch ngày nào cũng là giảm cân.

8. Trương Lăng Hách không nhận bộ “Trưởng Công Chúa” nữa. Nam chính mới tiếp xúc là Dịch Dương Thiên Tỉ, nữ chính đã định là Triệu Kim Mạch.

9. Trình Tiêu hiện đang phải đối mặt với áp lực kết hôn mạnh mẽ từ gia đình, cô ấy thực sự cảm thấy bất lực, cô ấy chỉ muốn đặt công việc của mình lên hàng đầu và trì hoãn các vấn đề mối quan hệ của mình càng lâu càng tốt. Cô ấy muốn có bước đột phá trong sự nghiệp bây giờ, nếu sau khi kết hôn sinh con xong mới bắt đầu đi làm, thị trường sẽ có thay đổi lớn, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội. 

10. Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, hiện đang mời đội ngũ truyền thông trước đây của Angelababy giúp cô ấy đi theo con đường “hắc hồng”.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng? - Ảnh 2

11. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng có sự chênh lệch. Một người dùng diễn xuất nói chuyện, một người lưu lượng không cân được phim.

12. Lưu Hạo Tồn tiếp quản tài nguyên kinh doanh ban đầu thuộc về Vương Sở Nhiên, cô ấy đã dựa vào Vương Sở Nhiên để tẩy trắng thành công.

13. Trước mắt, bộ phim "Vân Chi Vũ" không thể lên sóng về vấn đề trang phục theo phong cách Nhật, hiện tại cả nước lại đang phẫn nộ chuyện xả nước thải hạt nhân.

14. Tiểu thuyết "Cây ô liu màu trắng" bị nghi ngờ đạo văn, Vương Ngọc Văn và Trần Triết Viễn hiện đã từ chối đóng bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này.

15. Tình cảm giữa Tống Uy Long và bạn gái rất ổn định, riêng tư.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Vương Sở Nhiên Trương Vãn Ý sao hoa ngữ sao châu á Dương Tử

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