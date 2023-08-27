Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

2. Trên mạng có tin đồn rằng Bạch Lộc đã độc thân, nhưng thực ra cô và Trương Lăng Hách vẫn đang hẹn hò, trước đây, cả hai cũng đã thương lượng với đội của nhau nhưng vô ích, bây giờ họ được phép tự do phát triển sự nghiệp.

1. Chúc Tự Đan thực sự muốn trở thành chị cả của Gia Hành, nhưng nguồn lực của công ty đều được giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba.

4. Lưu Hạo Nhiên bây giờ có nguồn lực tốt như vậy, bạn gái Châu Đông Vũ góp vai trò lớn, cô có đủ loại quan hệ và nguồn lực, Châu Đông Vũ có thể đẩy mọi thứ về phía Lưu Hạo Nhiên. Ngoài ra, Lưu Hạo Nhiên tặng bạn gái một chiếc ô tô.

3. Sở thích của Tiêu Chiến là vẽ tranh, và anh ấy thường vẽ mỗi khi rãnh rỗi trên phim trường.

5. Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng phim chung.

6. Vương Hạc Đệ đã là một nghệ sĩ được xếp hạng S+ trên nền tảng và đằng sau anh ấy sẽ có rất nhiều nguồn lực.

7. Hồ Ca muốn rời khỏi làng giải trí vẫn là chuyện khá khó khăn, dù sao cũng không thể từ bỏ thành quả mà mình đã đạt được sau bao nhiêu năm vất vả. Hiện tại anh ấy vẫn đang nhận và quay phim.

8. Vương Nguyên tuy còn trẻ nhưng rất chững chạc và chu đáo trong công việc

9. Nhiều người theo đuổi Dương Tử là nghệ sĩ ít tiếng tăm trong giới, nếu muốn tăng độ nổi tiếng bằng cách hẹn hò với Dương Tử thì Dương Tử rất tỉnh táo và sẽ không đồng ý.

10. Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, nhưng bản thân cô ấy không thích chuyện này, luôn nói mình không có thời gian.

11. Cảnh Điềm thích ngủ trưa, đó cũng là bí quyết giúp cô giữ được vóc dáng và trạng thái cân bằng.

12. Thành Nghị hiện đang độc thân, anh ấy chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp với người mới vào công ty, mẹ anh ấy sẽ cùng đến đoàn phim để chăm sóc anh ấy khi anh ấy quay phim, mẹ Thành Nghị rất khắt khe với bạn đời của con trai mình.

13. Tần Lam không quan tâm người khác nghĩ gì về mối quan hệ của mình, nhưng cô vẫn không muốn mọi người dồn quá nhiều tâm sức chú ý vào mối quan hệ của mình.

14. Nguỵ Đại Huân có tính tình tốt và biết nghe lời bạn gái.

15. Mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong với người khác giới luôn tốt đẹp.