Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt?

Sao quốc tế 03/09/2023 17:54

Sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên giữa dàn diễn viên Khánh Dư Niên đang thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, cô lại nhận về những phản hồi không tốt từ cư dân mạng.

Khánh Dư Niên (tựa tiếng Anh: Joy of life) là bộ phim cổ trang thuộc thể loại quyền mưu, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Miêu Nị. Phim lấy bối cảnh những năm cuối thời Đông Tấn, tướng quốc công Lưu Dụ soán vị Khánh Đế (Trần Đạo Minh) và trở thành Vũ Đế. Trong cuộc truy sát, con trai Khánh Đế là Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) may mắn thoát nạn và được thượng thư Phạm Kiến đem về nuôi dưỡng, dạy võ công, đào tạo thành một nhân tài.

Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt? - Ảnh 1Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt? - Ảnh 2

Sau khi trưởng thành, Phạm Nhàn đã vào kinh để truy tìm thân thế bí ẩn của mình và phát hiện ra sự thật kinh hoàng trong triều đình, Vũ Đế – đương kim hoàng thượng, chính là kẻ sát hại cha mẹ mình. Kể từ đây, Phạm Nhàn từ một anh chàng ngây ngô, không màng thế sự, dần bị cuốn vào vòng xoáy của tranh chấp, thù hận và trở nên gan lì, bản lĩnh.

Dự án mùa 2 gây chú ý khi công bố dàn diễn viên thực lực, có sức hút: Ngoài cặp đôi chính là Trương Nhược Quân và Lý Thấm, bộ phim còn bổ sung thêm dàn sao tên tuổi của màn ảnh Hoa ngữ gồm Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng, Kim Thần, Vương Hiểu Thần, Du Phi Hồng, Quách Tử Phàm, Tất Ngạn Quân…

Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt? - Ảnh 3

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên giữa dàn diễn viên trong trailer đang thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, cô lại nhận về những phản hồi không tốt. Nhiều ý kiến cho rằng, dù Vương Sở Nhiên có tuổi đời trẻ nhất dàn diễn viên nữ nhưng lại có trạng thái không tốt nhất.

Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt? - Ảnh 4

Dù là nhan sắc hay khi chất Vương Sở Nhiên đều lép vế hơn hẳn so với các đàn chị. Gương mặt cô cũng không thon gọn như trong poster được đoàn làm phim tung ra trước đó.

Đáng nói hơn, khi giữa lúc nhan sắc của Vương Sở Nhiên là tâm điểm bàn tán thì đoàn phim Khánh Dư Niên đã âm thầm chỉnh sửa trailer, thêm filter và làm mịn da cho riêng phân cảnh của Vương Sở Nhiên ngay trong ngày. Điều này khiến 1 bộ phận cư dân mạng không hài lòng và cho rằng mỹ nhân sinh năm 1999 đang được ưu ái quá đà. Cũng từ đây, không ít ý kiến nhận định Vương Sở Nhiên có chống lưng vô cùng mạnh.

Dân mạng ngao ngán vì Vương Sở Nhiên được 'chống lưng' cực mạnh, nhìn vào động thái của đoàn phim Khánh Dư Niên đủ biết đãi ngộ khác biệt? - Ảnh 5

Có thể thấy, dù đã kết thúc hành trình lên sóng với Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, nhưng Vương Sở Nhiên vẫn chưa thể dễ dàng được công chúng đón nhân. Hiện tại, những gì cô nhận về là sự tẩy chay không khác gì các ngôi sao vướng vòng lao lý, dù trên thực tế mỹ nhân sinh năm 1999 đang vô cùng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

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