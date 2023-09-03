Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh?

Sao quốc tế 03/09/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đàn Kiện Thứ đã nói rất rõ ràng rằng hai năm qua là giai đoạn sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, anh sẽ không yêu đương vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động của người hâm mộ.

2. Cách giải căng thẳng hay áp lực của Thành Nghị là gấp máy bay giấy. Ngoài ra, Liên Hoa Lâu nhận được 343.000 lượt đánh giá, với số điểm 8,1, trở thành phim cổ trang được yêu thích nhất năm nay.

3. Đặng Vi bây giờ rất thận trọng, sợ nói hay làm sai.

4. Thái Từ Khôn vẫn đang ở nước ngoài, một mặt không có tay săn ảnh nào theo dõi anh ấy, mặt khác, một số nhân viên trước đây của anh ấy đã trở về Trung Quốc nên không biết hiện tại anh ấy thế nào.

5. Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh? - Ảnh 1

6. Trợ lý của Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị trà tốt cho sức khỏe với nhiều tác dụng khác nhau cho cô và mang đến phim trường hàng ngày.

7. Chúc Tự Đan theo dõi các thông tin về Tống Tổ Nhi bị dân mạng phát hiện được.

8. "Tây xuất ngọc môn" Nghê Ni, Bạch Vũ có động thái mới, ra nhạc phim nên dự kiến sẽ phát sóng trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.

9. Vương Sở Nhiên gần đây luôn tập kiểm soát biểu cảm cơ mặt của mình.

10. Dương Dương Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng'. Cả hai còn đến đoàn phim của đối phương để chăm sóc cho nhau, cả hai đến trong âm thầm để không ảnh hưởng đến nhân viên của đoàn phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/9/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên gần đây 'như hình với bóng', Châu Đông Vũ muốn cùng Lưu Hạo Nhiên phát triển ở thị trường điện ảnh? - Ảnh 2

11. Giai đoạn này Dương Mịch cũng rất bận rộn, cô ấy không chỉ có tạp chí phải quay mà còn có kế hoạch hát OST của một bộ phim cổ trang, và một dự án mới đang được tiến hành.

12. Phạm Thừa Thừa có tài nguyên phim ảnh tốt.

13. Về cơ bản, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại chọn vai theo ý muốn của mình, công ty cũng không dám tiếp tục kêu cô mang hàng Gia Hành.

14. Tống Tổ Nhi tại không dám đưa ra tuyên bố làm rõ, bây giờ đăng tuyên bố sẽ đẩy nhanh tốc độ cấm cô ấy, hiện phía trên đã cử người xuống để điều tra cô ấy. Về vấn đề của Tống Tổ Nhi, tư bản nhất định sẽ cố gắng giúp cô ấy được giữ lại nhiều nhất có thể, cô ấy có rất nhiều phim truyền hình cần phát sóng và liên quan đến nhiều nền tảng khác nhau.

15. Tài nguyên của Lưu Thi Thi thực sự đã bị hạ cấp, nhưng mức độ nổi tiếng và địa vị cô ấy vẫn còn đó, và nền tảng sẽ cho cô ấy mang những người mới.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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