Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không liên lạc với nhau?

Sao quốc tế 29/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bạch Kính Đình rất nghe lời Tống Dật. Ngoài ra, trong công việc, Tống Dật có nhiều mối quan hệ.

2. Lưu Vũ Ninh trong giới, vì tính cách tốt giỏi nói chuyện nên có được giúp đỡ rất nhiều nguồn tài nguyên.

3. Ngụy Đại Huân gần đây bắt đầu nhận được lời mời đóng vai chính trong phim truyền hình.

4. Cung Tuấn có mức độ tự do cao trong công ty hiện tại, công ty không quản lý nhiều. Đồng thời, nam diễn viên có mối quan hệ tốt với ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

5. Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không có liên lạc gì với nhau, nên không hề có chuyện cả hai đang hẹn hò.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không liên lạc với nhau? - Ảnh 1

6. Trong giới xem qua "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" đều đánh giá bình thường. Diễn xuất của Dương Mịch vẫn vậy, không mấy tiến bộ.

7. Bộ phim "Được Ăn Cả Ngã Về Không" sẽ đi tranh giải, khả năng Vương Truyền Quân đạt giải khá cao.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba trước mắt nàng đang tiếp xúc chính là "Vạn Tra Triều Hoàng" cùng "Liên minh huyền thoại", "Lợi Kiếm Hoa Hồng" của nữ diễn viên phải tới sang năm mới có thể phát sóng.

9. Doanh số tạp chí của Trần Phi Vũ rất kém.

10. Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, tham gia những bữa tiệc cũng sẽ cho con đi cùng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không liên lạc với nhau? - Ảnh 2

11. Nhà sản xuất "7 kiếp may mắn" phát điên và mọi người đều biết rằng Dương Siêu Việt là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi vì sau sự việc này, từ mọi góc độ đều biết cô đóng hết bộ phim này đến bộ phim khác đều thất bại.

12. Doanh thu phòng vé của bộ phim "Nhiên Đông" không thành công như mong muốn, ảnh hưởng lớn nhất chính là Lưu Hạo Nhiên.

13. Ngô Lỗi có EQ cao và hòa đồng với mọi người nên có thể độc lập duy trì mối quan hệ với nhiều nền tảng và nhà sản xuất.

14. Tư bản đằng sau phim của Trương Lăng Hách đã bắt đầu cảm thấy mình không may mắn và đang xem xét các khoản đầu tư tiếp theo cho anh ấy, hàng tồn kho của anh khá tốt có thể bùng nổ.

15. Đặng Tử Kỳ rất ngưỡng mộ Thái Từ Khôn, cô đã giới thiệu anh với những người quen trong giới âm nhạc nước ngoài giúp anh sáng tác âm nhạc ở nước ngoài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ sao châu á Ngu Thư Hân

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