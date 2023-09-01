Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định?

Sao quốc tế 01/09/2023 11:54

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tình trạng của Hồ Ca không có gì bất thường, nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống của anh ấy khá đặc biệt và do anh ấy đang buồn.

2. Vương Nhất Bác hiện tại đang cố gắng giữ thái độ khiêm tốn nhất có thể, bởi vì có rất nhiều đối thủ đang tìm cách gây rắc rối cho anh ấy nên anh ấy chỉ có thể tự nghiêm khắc với chính mình.

3. Phim cổ trang "Nhật Ký Sát Thủ Ngụy Tống" của Youku được chuyển thể từ tiểu thuyết "Đại Tống Nữ Thích Khách". Diễn viên chính: Trương Tịnh Nghi, Trần Mục Trì; Đạo diễn: Quách Kính Minh (movie Tiểu Thời Đại). ​​​

4. Trương Tịnh Nghi vẫn thích các vở kịch cổ trang, chủ yếu là vì lối trang điểm bắt mắt hơn.

5. Thái Từ Khôn chưa bị phong sát và sẽ xuất hiện trở lại khi tìm được cơ hội.  

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định? - Ảnh 1

6. Trần Đô Linh hiện đang trên đà phát triển trong sự nghiệp, cô ấy cũng đang trở nên tham vọng hơn, do đó sẽ không dễ dàng yêu đương.

7. Sau khi Chu Nhất Long thắng lợi ở phòng vé điện ảnh, cát xê của anh ấy cũng tăng lên. Sau này anh ấy sẽ tiếp tục làm phim, hiện Chu Nhất Long rất kén chọn chủ đề và kịch bản, phim truyền hình sẽ không được xem xét trừ khi nó có chủ đề đặc biệt tích cực, những bộ phim anh ấy tham gia sau này khả năng cao là anh ấy sẽ cùng tham gia đầu tư.

8. Vu Thích hiện đang nổi lên về mọi mặt. Tạp chí, sự chứng thực, tài nguyên và sự nổi tiếng đều có thể phản ánh được điều này. Vu Thích đang có nguồn lực tốt nhất trong tập đoàn Proton. Cậu ấy đã thăng tiến nhanh chóng. Các tài nguyên tiếp theo sẽ được lần lượt công bố. Và các tài nguyên này đều có chất lượng rất tốt.

9. Đàn Kiện Thứ và bạn gái cũ không quay lại với nhau, hiện anh ấy đang độc thân. Đàn Kiện Thứ khó chịu với một nữ diễn viên kiêu kì, chủ yếu là vì nữ diễn viên đó không nể mặt anh 

10. Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long hiện mỗi người đang kinh doanh kiếm tiền riêng nhưng mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn ổn định.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định? - Ảnh 2

11. Phim huyền nghi "Che Giấu" của Youku, là phiên bản remake của bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Hoa Của Quỷ". Diễn viên chính: Trần Hiểu, Dương Tử San; Đạo diễn: Liên Dịch Kỳ (Hoa Đăng Sơ Thượng). Phim sẽ bắt đầu quay vào giữa tháng 9, thời gian quay là 100 ngày. ​​ ​

12. Để tránh các tay săn ảnh, Hoàng Tử Thao đang cố gắng hết sức để hẹn hò ở Hồng Kông và Macao, không rõ anh ấy đang cố tình che giấu điều gì vì mối quan hệ của anh ấy đã được công khai và anh ấy vẫn tiếp tục giấu kín nó.

13. Châu Đông Vũ có trong tay nhiều kịch bản điện ảnh, cũng có một số phim đang chờ ra mắt.

14. Dương Mịch hiện đã phân bổ đủ nhân sự cho việc quan hệ công chúng để giải quyết dư luận liên quan đến con gái Tiểu Gạo Nếp. Ngoài ra, Dương Mịch cũng sẽ đóng trong "Ám sát tiểu thuyết gia 2", đạo diễn vẫn là Lộ Dương nhưng các diễn viên chính khác sẽ được thay đổi. Phim dự kiến khởi quay vào cuối năm nay.

15. Khi Tống Dật đến thăm Bạch Kính Đình, cô ấy sẽ tự mang theo nguyên liệu và nấu ăn trong phòng khách sạn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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