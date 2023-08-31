Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn?

Sao quốc tế 31/08/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Diễn xuất của Lưu Hạo Tồn được nhiều người trong giới công nhận, hiện tại Quách Kính Minh cũng có kế hoạch hợp tác với cô ấy.

2. Phòng vé "Nhiên Đông" còn chưa đủ trả tiền cát xê cho Châu Đông Vũ. Hiện tại, nhà đầu tư đang hoang mang.

3. Tài nguyên thời trang của Lưu Diệc Phi tốt hơn Dương Mịch. Không có trang phục thiết kế riêng nào mà Lưu Diệc Phi không mượn được.

4. Tuy danh tiếng của Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nhưng khi cậu ấy tiếp xúc kịch bản không phải của giới chủ lưu vẫn rất giữ giá. 

5. Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, không bên nào muốn chịu thiệt hại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn? - Ảnh 1

6. Triệu Lộ Tư và công ty đang có xích mích. Công ty muốn cô ấy đóng phim tự sản xuất, cô ấy không vui. Hiện cô ấy đã 5 tháng không quay phim, bộ duy nhất đã ký hợp đồng là "Châu Liêm Ngọc Mạc" thì chưa tìm được nam chính.

7. Trước kia có 1 bộ phim tiếp xúc với Angela Baby và Cung Tuấn, nhưng thấy 2 người đều không gánh được chiêu thương nên nguy cơ quá cao, không ai chịu đầu tư vào. Do đó, kết quả hợp tác thất bại.

8. Đàn Kiện Thứ cũng nhận được nhiều phần thưởng từ “Trường Tương Tư”, độ thảo luận đã tăng lên rất nhiều, phía nội bộ sản xuất của Ngỗng khá hài lòng với anh ấy.

9. Tuy Lưu Hạo Nhiên là tiểu sinh vòng điện ảnh có thực tích nhưng địa vị hiện tại lại không vững chắc. Tuy nhiên, sắp tới nam diễn viên vẫn có đóng vai chính trong phim điện ảnh của đạo diễn Trần Tư Thành, vẫn còn cơ hội nổi lên.

10. Triệu Lệ Dĩnh là một trong số ít nữ nghệ sĩ chưa từng có bạn trai sau ly hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn? - Ảnh 2

11. Thành Nghị cùng Trần Đô Linh là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Cả hai mất liên lạc sau khi đóng máy bộ phim kia, trong suốt quá trình phim phát sóng cũng có rất ít sự tương tác.

12. Những kịch bản tiếp theo Thành Nghị tiếp xúc đều là phim truyền hình cổ trang, không có phim truyền hình hiện đại.

13. La Vân Hi chính là một lòng kiếm tiền và quay phim, anh ấy thường chơi game và xem phim khi rảnh rỗi.

14. Ngô Lỗi tiếp xúc các tài nguyên phim, từng đổi qua nhiều kịch bản, rất quyết tâm theo phim điện ảnh.

15. Vương Hạc Đệ rất ngưỡng mộ những người có đầu óc nhạy bén trong kinh doanh và cũng muốn học hỏi người khác trong việc đầu tư, anh ấy không có mục đích nào khác ngoài việc kiếm tiền.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không thích trang điểm khi đóng phim, Lưu Diệc Phi còn độc thân, không thích giao lưu?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/8/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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