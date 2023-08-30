2. Dương Mịch khá hài lòng với đoàn đội mới của mình. Nữ diễn viên hiện không chủ động tiếp xúc với nhiều đoàn làm phim. Song, cô cũng đang đàm phán một tài nguyên phim.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại vẫn đang tập trung vào sự nghiệp, mặc dù mối quan hệ của cô ấy với Gia Hành nhìn chung được xác định là không gia hạn hợp đồng, nhưng vì hợp đồng còn vài năm nữa nên cô ấy tạm thời không thể rời đi, tuy nhiên, cô ấy sẽ không quay bất kỳ bộ phim nội bộ nào của công ty.

4. Đường Nghệ Hân bây giờ không còn ham mê công việc nữa, cô ấy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

3. Dương Mịch trong khoảng thời gian này vẫn ưu tiên thời gian cho con gái rất nhiều, cô ấy rất quyết tâm giành lại quyền nuôi dưỡng con gái, đồng thời cũng nói chuyện trao đổi với con gái nhiều hơn.

5. Hoắc Kiến Hoa không thích trang điểm khi đóng phim.

6. Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chỉ là đồng nghiệp, còn không hợp để thân thiết.

7. Mao Hiểu Đồng có mối quan hệ tốt với người khác giới trong giới, có rất nhiều người theo đuổi cô.

8. Trương Hàm Vận rất chú trọng trong việc ăn uống, cô ấy không chỉ nghiên cứu công thức nguyên liệu của các món ăn mà còn đoán được công thức khi nếm thử món ăn do người khác làm, cô ấy được coi là một người sành ăn.

9. Dương Tử đã củng cố thành công địa vị nữ đỉnh lưu của mình nhờ "Trường Tương Tư".

10. Lưu Diệc Phi còn độc thân, không thích giao lưu nhưng lại có rất nhiều người theo đuổi.

11. Châu Đông Vũ thực ra đã giúp đỡ Lưu Hạo Nhiên rất nhiều.

12. Khi Quan Hiểu Đồng quay phim, Lộc Hàm sẽ gọi đồ ăn và trà sữa cho nhân viên của cô để giúp cô quản lý tốt các mối quan hệ.

13. Tất cả các diễn viên tham gia phim điện ảnh "Điều Thứ 20" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu bao gồm: Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Cao Diệp, Lưu Diệu Văn, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Dịch, Vu Hòa Vĩ, Phạm Vĩ , Tưởng Kỳ Minh, Lưu Dật Thiết, Trần Minh Hạo.

14. Cúc Tịnh Y hiếm khi ăn cơm tối, cô ấy đã làm như vậy trong nhiều năm để giữ vóc dáng.

15. Những bộ trang phục gần đây của Angela Baby bị người hâm mộ chỉ trích, thậm chí người hâm mộ còn chỉ thẳng vào studio của cô, phàn nàn rằng những người trong studio của cô ấy có vấn đề về thẩm mỹ, nhưng thực tế là tất cả quần áo đều do chính nữ diễn viên muốn mặc.