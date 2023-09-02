Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2023: Sự chán ghét của Dương Mịch với Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên?

2. Trương Tịnh Nghi đã từ bỏ vai nữ chính trong "Cây ô liu màu trắng", việc khởi quay bộ phim này sẽ phải hoãn lại.

1. La Vân Hi lại bị thương khi quay phim gần đây, đoàn đội của anh ấy đã đến chùa để cầu bình an cho anh ấy.

4. Cuộc đàm phán của Dương Mịch với Prada hoàn toàn thất bại, trong lần ký kết cuối cùng, ban lãnh đạo cấp cao đã không ký và trả lại hợp đồng, hai hợp đồng chứng thực thương hiệu cao cấp mà Dương Mịch ban đầu đang đàm phán cũng đã bị hủy bỏ, cô ấy hiện đang ở trong tình thế rất tồi tệ.

3. Trần Phi Vũ được chính cha mình đưa vào một bộ phim khắc nghiệt, tất cả các dàn diễn viên trong phim đều có thân hình cơ bắp, vạm vỡ. Tuy nhiên, anh ấy không có cơ bụng, tiếp theo là phải trải qua quá trình tập luyện cường độ cao.

5. Sự chán ghét của Dương Mịch đối với chồng cũ Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, giờ đây cô sẽ vô thức trợn mắt khi nhìn thấy loại nam nghệ sĩ hống hách như vậy trong giới.

6. Việc đầu tư quảng bá cho "Bảy kiếp may mắn" của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đã hoàn toàn bị dừng lại, bộ phim này đã lỗ rất nhiều tiền, nếu tiếp tục đầu tư thì chỉ còn lỗ nhiều hơn, thậm chí còn tệ hơn cả tình huống xấu nhất mà đoàn phim dự kiến.

7. Châu Đông Vũ có mối quan hệ tốt với các ông lớn trong giới Hong Kong, Đài Loan và Bắc Kinh.

8. Khuất Sở Tiêu thực sự không muốn tham gia quảng bá cùng Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên, vốn dĩ anh ấy quay bộ phim này để giành giải thưởng, nhưng không ngờ rằng danh tiếng ngày càng tệ, bây giờ anh ấy rất hối hận.

9. Lý Tiểu Lộ đã đi nghỉ cách đây một thời gian và để con gái cho Giả Nãi Lượng chăm sóc. Khi bị chỉ trích mấy năm trước, cô rất ghét Giả Nãi Lượng, cảm thấy anh ta đã lợi dụng mình trong cuộc hôn nhân, thậm chí còn đổ lỗi cho cô trong thời gian ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã tốt hơn trong hai năm qua, bây giờ hai người họ rất hòa hợp.

10. Các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên sau thành công của Trường Tương Tư. Thậm chí, nhiều tiểu sinh sẵn sàng hạ thấp các điều kiện để được hợp tác cùng cô.

11. Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình nên cô ấy rất quan tâm đến những nhận xét của người khác về ngoại hình của mình. Thành thật mà nói, cô thường xuyên bị hao hụt tài nguyên vì quá quan tâm đến ngoại hình, nhưng cô coi việc theo đuổi sắc đẹp là ưu tiên hàng đầu, không ai có thể thuyết phục được cô.

12. Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân, thực tế có rất ít người trong giới giải trí theo đuổi cô, cơ bản họ đều là những người giàu có và quyền lực ngoài ngành.

13. Mạnh Mỹ Kỳ chuẩn bị đóng phim, chính Nhạc Hoa là người đã giúp cô kết nối với tư bản đằng sau Vương Nhất Bác.

14. Mối quan hệ của Trần Triết Viễn với các bạn diễn nữ mà anh ấy từng hợp tác không thân thiết lắm, quản lý của anh ấy cũng sẽ nhìn chằm chằm vào để ngăn anh ấy tiếp xúc riêng quá nhiều, một số nghệ sĩ nữ phàn nàn đoàn đội của anh ấy quá tách biệt.

15. Đoàn đội hiện tại của Lý Lan Địch là đoàn đội cũ của Dương Tử nên cô tương đối tự tin vào sự phát triển của mình.