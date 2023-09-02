Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2023: Sự chán ghét của Dương Mịch với Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên?

Sao quốc tế 02/09/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. La Vân Hi lại bị thương khi quay phim gần đây, đoàn đội của anh ấy đã đến chùa để cầu bình an cho anh ấy.

2. Trương Tịnh Nghi đã từ bỏ vai nữ chính trong "Cây ô liu màu trắng", việc khởi quay bộ phim này sẽ phải hoãn lại.

3. Trần Phi Vũ được chính cha mình đưa vào một bộ phim khắc nghiệt, tất cả các dàn diễn viên trong phim đều có thân hình cơ bắp, vạm vỡ. Tuy nhiên, anh ấy không có cơ bụng, tiếp theo là phải trải qua quá trình tập luyện cường độ cao.

4. Cuộc đàm phán của Dương Mịch với Prada hoàn toàn thất bại, trong lần ký kết cuối cùng, ban lãnh đạo cấp cao đã không ký và trả lại hợp đồng, hai hợp đồng chứng thực thương hiệu cao cấp mà Dương Mịch ban đầu đang đàm phán cũng đã bị hủy bỏ, cô ấy hiện đang ở trong tình thế rất tồi tệ.

5. Sự chán ghét của Dương Mịch đối với chồng cũ Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, giờ đây cô sẽ vô thức trợn mắt khi nhìn thấy loại nam nghệ sĩ hống hách như vậy trong giới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2023: Sự chán ghét của Dương Mịch với Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên? - Ảnh 1

6. Việc đầu tư quảng bá cho "Bảy kiếp may mắn" của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đã hoàn toàn bị dừng lại, bộ phim này đã lỗ rất nhiều tiền, nếu tiếp tục đầu tư thì chỉ còn lỗ nhiều hơn, thậm chí còn tệ hơn cả tình huống xấu nhất mà đoàn phim dự kiến.

7. Châu Đông Vũ có mối quan hệ tốt với các ông lớn trong giới Hong Kong, Đài Loan và Bắc Kinh.

8. Khuất Sở Tiêu thực sự không muốn tham gia quảng bá cùng Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên, vốn dĩ anh ấy quay bộ phim này để giành giải thưởng, nhưng không ngờ rằng danh tiếng ngày càng tệ, bây giờ anh ấy rất hối hận.

9. Lý Tiểu Lộ đã đi nghỉ cách đây một thời gian và để con gái cho Giả Nãi Lượng chăm sóc. Khi bị chỉ trích mấy năm trước, cô rất ghét Giả Nãi Lượng, cảm thấy anh ta đã lợi dụng mình trong cuộc hôn nhân, thậm chí còn đổ lỗi cho cô trong thời gian ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã tốt hơn trong hai năm qua, bây giờ hai người họ rất hòa hợp.

10. Các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên sau thành công của Trường Tương Tư. Thậm chí, nhiều tiểu sinh sẵn sàng hạ thấp các điều kiện để được hợp tác cùng cô.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/9/2023: Sự chán ghét của Dương Mịch với Lưu Khải Uy đã lên đến đỉnh điểm, các kịch bản luôn ưu tiên Dương Tử đầu tiên? - Ảnh 2

11. Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình nên cô ấy rất quan tâm đến những nhận xét của người khác về ngoại hình của mình. Thành thật mà nói, cô thường xuyên bị hao hụt tài nguyên vì quá quan tâm đến ngoại hình, nhưng cô coi việc theo đuổi sắc đẹp là ưu tiên hàng đầu, không ai có thể thuyết phục được cô.

12. Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân, thực tế có rất ít người trong giới giải trí theo đuổi cô, cơ bản họ đều là những người giàu có và quyền lực ngoài ngành.

13. Mạnh Mỹ Kỳ chuẩn bị đóng phim, chính Nhạc Hoa là người đã giúp cô kết nối với tư bản đằng sau Vương Nhất Bác.

14. Mối quan hệ của Trần Triết Viễn với các bạn diễn nữ mà anh ấy từng hợp tác không thân thiết lắm, quản lý của anh ấy cũng sẽ nhìn chằm chằm vào để ngăn anh ấy tiếp xúc riêng quá nhiều, một số nghệ sĩ nữ phàn nàn đoàn đội của anh ấy quá tách biệt.

15. Đoàn đội hiện tại của Lý Lan Địch là đoàn đội cũ của Dương Tử nên cô tương đối tự tin vào sự phát triển của mình.

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/9/2023: Thái Từ Khôn chưa bị phong sát, tình cảm của Lưu Thi Thi và Ngô Kì Long vẫn ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/8/2023: Cuộc chiến dư luận giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã bắt đầu, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có bạn trai sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không thích trang điểm khi đóng phim, Lưu Diệc Phi còn độc thân, không thích giao lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/8/2023: Hoắc Kiến Hoa không thích trang điểm khi đóng phim, Lưu Diệc Phi còn độc thân, không thích giao lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/8/2023: Triệu Lệ Dĩnh rất hay khoe con với bạn bè, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân từ lâu không liên lạc với nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/8/2023: Các nhà đầu tư không có ý định từ bỏ Vương Sở Nhiên, Trương Vãn Ý có một nền tảng cung cấp tài nguyên riêng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/8/2023: Dương Tử đã bị gia đình thúc giục đi xem mắt, Dương Dương và Kim Thần không nảy sinh tình cảm khi đóng chung?

TIN MỚI NHẤT

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 46 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau