Mối nhân duyên kỳ lạ giữa Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn, là bạn hay đối thủ trời sinh?

Thời gian gần đây, hai sao nữ thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ là Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn đều ghi hình dự án cổ trang mới. Đáng chú ý, mạng xã hội rầm rộ bài viết của một blogger phát hiện ra tạo hình của Vương Sở Nhiên trong Liễu Chu Ký có nhiều điểm trùng hợp với vai diễn của Nhậm Mẫn trong Cẩm Tú An Ninh.

Theo đó, tạo hình của Vương Sở Nhiên trong Liễu Chu Ký đã 'đụng hàng' với một tạo hình của Nhậm Mẫn trong Cẩm Tú An Ninh. Từ cách trang điểm lẫn váy áo. màu sắc đến kiểu dáng trang phục giống nhau. Chưa kể Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn đều chọn kiểu búi cao tóc y hệt nhau. Đã vậy, hai bộ phim lại có cùng một nam chính là Trương Vãn Ý.

Nhiều khán giả cho rằng Vương Sở Nhiên và Nhậm Mẫn là đối thủ trời sinh của nhau. Cả hai cùng là tiểu hoa sinh năm 99, thuộc thế hệ hậu 95 và từng đóng chung phim Thanh Bình Nhạc và Ngọc Cốt Dao.

Bên cạnh đó, Nhậm Mẫn và Vương Sở Nhiên từng hứng chịu nhiều "gạch đá" trong mùa phim Hè vừa qua do vai diễn gây tranh cãi. Nhậm Mẫn có tạo hình kém sắc trong Ngọc Cốt Dao, ngoài ra còn bị "quay lưng" vì thái độ kém, đổ lỗi cho tổ tạo hình.

Trong khi đó, Vương Sở Nhiên thì bị tẩy chay khi đóng Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cùng Dương Dương, với vai nữ bác sĩ Hứa Thấm có tính cách khó chịu, nghiệp vụ liên tiếp phạm sai lầm nghiêm trọng.