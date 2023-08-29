Vương Sở Nhiên xinh đẹp thoát tục trong tạo hình mới của 'Liễu Chu Ký', hoàn hảo như xé sách bước ra!

Gần đây nhất, một vài hình ảnh trên phim trường "Liễu Chu Ký" của Vương Sở Nhiên được lan truyền trên các diễn đàn phim ảnh khiến dân tình vô cùng thích thú. Qua loạt ảnh hậu trường có thể thấy nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp khí chất khi diện trang phục cổ trang kèm thêm chiếc nón che mặt.

Sau dự án phim hiện đại "Khói lửa nhân gian của tôi", Vương Sở Nhiên tiếp tục gây "bão" mạng với loạt tạo hình mới trong dự án phim cổ trang "Liễu Chu Ký" đóng chính cùng Trương Vãn Ý. Tác phẩm phim mới của "tiểu Lưu Diệc Phi" chỉ vừa bước vào khởi quay nên nhiều nội dung chi tiết vẫn chưa được hé lộ. Theo đó, những hình ảnh và động thái của cô nàng trong bộ phim mới này liên tục khiến công chúng tò mò.

Được biết, "Liễu Chu Ký" là dự án phim do Tencent và Gia Hành hợp tác sản xuất. "Liễu Chu Ký" là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Kiều Tàng" của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên thủ vai).

Sau khi trải qua cơn bệnh nặng, Liễu Miên Đường mất đi ký ức, mọi chuyện sau khi xuất giá đều đã quên sạch. May mắn thay, phu quân Thôi Cửu tướng (Trương Vãn Ý thủ vai) tính cách ấm áp lương thiện, dù nàng mang bệnh cũng không rời không bỏ. Khi Liễu Miên Đường khôi phục ký ức, chuyện tình cảm giữa nàng và Thôi Cửu tướng có những diễn biến không ngờ.

Qua loạt ảnh hậu trường có thể thấy nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp khí chất khi diện trang phục cổ trang

Vương Sở Nhiên có năng khiếu với mảng nghệ thuật từ khá sớm. Từ nhỏ cô đã yêu thích nghệ thuật, học khiêu vũ, đệm đàn piano, ukulele và nhiều loại nhạc cụ khác. Cô tham gia diễn kịch nói từ thời cấp ba, từng đoạt giải cá nhân xuất sắc tại Liên hoan kịch dành cho học sinh trung học Thượng Hải. Tiếp đến tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Trong giai đoạn vừa bước chân vào nghề, Vương Sở Nhiên được khán giả chú ý qua bộ phim cổ trang "Tướng quân tại thượng" với vai diễn Liễu Tích Âm. Cùng nhan sắc nhẹ nhàng, mềm mỏng hao hao giống đàn chị Lưu Diệc Phi mà nhiều khán giả ưu ái gọi cô là "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên muội muội" của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Tuy chưa biết diễn xuất của Vương Sở Nhiên trong phim mới này ra sao, thế nhưng nhiều khán giả vẫn luôn đánh giá cao nhan sắc của nữ diễn viên và đặt kỳ vọng vào cô nàng

Sở hữu gương mặt kiều diễm với điểm nhấn là đôi mắt to tròn, long lanh, nhan sắc của Vương Sở Nhiên đúng chuẩn một thiếu nữ ngọt ngào. Đặc biệt, nàng tiểu hoa này còn được nhận xét khá nổi bật trong các tạo hình cổ trang. Được biết, nữ diễn viên được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nữ diễn viên đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán lứa sau 95.

Hiện "Liễu Chu Ký" là dự án đang khởi quay nhưng luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy chưa biết diễn xuất của Vương Sở Nhiên trong phim mới này ra sao, thế nhưng nhiều khán giả vẫn luôn đánh giá cao nhan sắc của nữ diễn viên và đặt kỳ vọng vào cô nàng.