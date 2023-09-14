Bên cạnh đó, danh tiếng của Vương Sở Nhiên còn bị ảnh hưởng khi lộ ảnh vào khách sạn 3 ngày với Dương Dương, tuy nhiên cả hai không lên tiếng thừa nhận tình cảm.

Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng. Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực trên các bài đăng về nữ diễn viên sinh năm 1999. Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay.

Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước loạt ảnh Vương Sở Nhiên lên trang bìa tạp chí Wonderland. Cụ thể, phía tạp chí đăng tải: "Cơn gió thổi về mùa thu, mang theo một sức sống khác sau bao nhiệt huyết, theo hơi thở tự nhiên, chúng ta khám phá thêm nhiều biểu hiện của cái đẹp. "New Vision Wonderland." Hãy cùng Vương Sở Nhiên cảm nhận sự thoải mái, dễ chịu của mùa thu với lớp trang điểm nhẹ nhàng thư giãn".

Khác với những bộ ảnh trước đó, Vương Sở Nhiên nhận được đông đảo bình luận ngợi khen và trầm trồ về nhan sắc của nữ diễn viên. Đây cũng được xem là "tín hiệu tốt" sau những tranh cãi vừa qua.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, do có nhiều góc giống với Lưu Diệc Phi nên được gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi", thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Người đẹp nằm trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang lên. Nữ diễn viên dù đóng phụ hay chính nhưng vẫn gây tiếng vang như các vai trong Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Nghe nói em thích tôi... Do đó, cô dần được nhà sản xuất ưu ái, giao vai chính trong các dự án lớn.

Hiện Vương đang quay dự án phim "Liễu Chu Ký" cùng nam chính Trường Tương Tư - Trương Vãn Ý. Liễu Chu Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính Liễu Miên Đường. Khi gia cảnh sa sút, cô được gả đi nhưng lại gặp cảnh cướp dâu giữa đường. Cũng bởi việc này, nàng trở thành phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý). Trong vòng xoáy của những âm mưu tranh giành lợi ích, quyền lực khốc liệt, giữa cặp trai tài gái sắc này lại dần nảy sinh với nhau một thứ tình cảm chân thành, đáng trân trọng.