Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi?

Sao quốc tế 14/09/2023 12:32

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước loạt ảnh Vương Sở Nhiên lên trang bìa tạp chí Wonderland.

Vương Sở Nhiên liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận tiêu cực. Danh tiếng nữ diễn viên sinh năm 1999 bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi phát sóng. Chính vì ghét nhân vật Hứa Thấm, khán giả cũng quay sang chỉ trích Vương Sở Nhiên. Nhiều bình luận tiêu cực trên các bài đăng về nữ diễn viên sinh năm 1999. Bên cạnh đó, người xem còn tràn vào các bài quảng cáo của Vương Sở Nhiên khiến nhiều thương hiệu phải xóa bài đăng về ngôi sao trẻ, thậm chí nhanh chóng phủ nhận có hợp tác với Vương Sở Nhiên vì sợ bị khán giả tẩy chay.

Bên cạnh đó, danh tiếng của Vương Sở Nhiên còn bị ảnh hưởng khi lộ ảnh vào khách sạn 3 ngày với Dương Dương, tuy nhiên cả hai không lên tiếng thừa nhận tình cảm.

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 1Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 2Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 3Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 4

Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung bất ngờ trước loạt ảnh Vương Sở Nhiên lên trang bìa tạp chí Wonderland. Cụ thể, phía tạp chí đăng tải: "Cơn gió thổi về mùa thu, mang theo một sức sống khác sau bao nhiệt huyết, theo hơi thở tự nhiên, chúng ta khám phá thêm nhiều biểu hiện của cái đẹp. "New Vision Wonderland." Hãy cùng Vương Sở Nhiên cảm nhận sự thoải mái, dễ chịu của mùa thu với lớp trang điểm nhẹ nhàng thư giãn".

Khác với những bộ ảnh trước đó, Vương Sở Nhiên nhận được đông đảo bình luận ngợi khen và trầm trồ về nhan sắc của nữ diễn viên. Đây cũng được xem là "tín hiệu tốt" sau những tranh cãi vừa qua.

Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 5Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 6Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 7Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 8Vương Sở Nhiên trở thành gương mặt trang bìa tạp chí, liệu dân tình đã chịu 'mở lòng' sau vai diễn gây tranh cãi? - Ảnh 9

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, do có nhiều góc giống với Lưu Diệc Phi nên được gọi là "Tiểu Lưu Diệc Phi", thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Người đẹp nằm trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đang lên. Nữ diễn viên dù đóng phụ hay chính nhưng vẫn gây tiếng vang như các vai trong Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Nghe nói em thích tôi... Do đó, cô dần được nhà sản xuất ưu ái, giao vai chính trong các dự án lớn.

Hiện Vương đang quay dự án phim "Liễu Chu Ký" cùng nam chính Trường Tương Tư - Trương Vãn Ý. Liễu Chu Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính Liễu Miên Đường. Khi gia cảnh sa sút, cô được gả đi nhưng lại gặp cảnh cướp dâu giữa đường. Cũng bởi việc này, nàng trở thành phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý). Trong vòng xoáy của những âm mưu tranh giành lợi ích, quyền lực khốc liệt, giữa cặp trai tài gái sắc này lại dần nảy sinh với nhau một thứ tình cảm chân thành, đáng trân trọng.

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Nhan sắc 'đổ nước nghiêng thành' của Vương Sở Nhiên trong 'Liễu Chu Ký', gây chú ý bởi tướng ngồi 'cực ngầu'

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vương Sở Nhiên giả nam nhân trong 'Liễu Chu Ký', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Hé lộ loạt ảnh 'tình tứ' của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong 'Liễu Chu Ký'

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn 'lấn át' Lưu Diệc Phi dù gây tranh cãi

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao?

Rộ tin Vương Sở Nhiên nhờ diễn viên đóng thế trong cảnh quay dưới nước, thực hư ra sao?

Vương Sở Nhiên xinh đẹp thoát tục trong tạo hình mới của 'Liễu Chu Ký', hoàn hảo như xé sách bước ra!

Vương Sở Nhiên xinh đẹp thoát tục trong tạo hình mới của 'Liễu Chu Ký', hoàn hảo như xé sách bước ra!

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 18 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau