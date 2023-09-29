Hậu lùm xùm phốt thái độ, Vương Sở Nhiên nhận 'cơn mưa' lời khen vì hành động tinh tế này

Sau khi lộ chuyện hẹn hò với Dương Dương, nữ diễn viên lập tức bị không ít người chỉ trích không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, Vương Sở Nhiên còn bị bóc phốt thái độ chảnh chọe, kiêu căng, mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần quát nạt các nhân viên dưới trướng... Tuy nhiên, không ít người cho rằng những tin đồn này là bịa đặt để "phòng bạo" đối với Vương Sở Nhiên.

Mới đây, Vương Sở Nhiên được cho là đã tích cực thay đổi tính cách của mình. Theo lời của ê-kíp Kiều Tàng, mỹ nhân họ Vương đã hào phóng mời các nhân viên trà sữa. Một diễn viên phụ trong đoàn Kiều Tàng mới đây đăng tải trên mạng xã hội câu chuyện khi diễn chung với Vương Sở Nhiên.

Người này chia sẻ: "Diễn viên tiền cảnh Hoành Điếm hôm nay làm việc. Nhật ký tiếp nhận phim "Liễu Chu Ký" (Lần thứ 5 làm việc tại Liễu Chu Ký), tôi tuyên bố tôi yêu Vương Sở Nhiên mãi luôn! Cô ấy thật sự không có kiêu ngạo gì cả. Thời điểm chúng tôi đang quay phim rửa chén đĩa, dưới chân dễ trượt phải xịt một chút chất chống trượt. Cô ấy nói rằng "Mỗi người đều xịt một chút đi". Thật sự rất trơn, tôi bước vào cửa toàn bộ hành trình đều là trượt đến đấy. Lúc quay chụp hình xong rất đẹp, hai chúng tôi còn đối mặt nhau cười hai lần".

Từ trước khi xảy ra lùm xùm, khi thấy người hâm mộ cầm hoa đợi mình, Vương Sở Nhiên cũng chủ động tiến lại gần mỉm cười thân thiện và khá kiên nhẫn lắng nghe những lời nhắn nhủ của người hâm mộ.

Hiện tại, Vương Sở Nhiên đang quay dự án phim cổ trang "Liễu Chu Ký" cùng Trương Vãn Ý. Những tạo hình của của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen. Thậm chí, nhiều người cho rằng Vương Sở Nhiên chính là Liễu Miễn Đường 'xé sách' bước ra.

Theo nguyên tác, Kiều Tàng của Cuồng Thượng Gia Cuồng là bộ truyện được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc.

Trong phim, Vương Sở Nhiên sẽ hoá thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu. Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.