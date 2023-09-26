Loạt ảnh 'tình bể bình' giữa Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trong phim mới khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trên phim trường Liễu Chu Ký tiếp tục đăng tải trên mạng xã hội. Cư dân mạng không khỏi dành lời khen trước nhan sắc lẫn khí chất trong phim của cả hai.

Trường Vãn Ý sẽ thủ vai Thôi Cửu trong bộ phim ''Liễu Chu Ký'' (tên cũ là Kiều Tàng), đóng cặp cùng nữ diễn viên Vương Sở Nhiên . Liễu Chu Ký được xem là dự án cấp S+, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng với tổng cộng 40 tập phim.

Ngay từ khi tạo hình của Vương Sở Nhiên trong phim này được tiết lộ, khán giả đều khen ngợi khí chất xinh đẹp, thoát tục của nhân vật Liễu Miên Đường. Điều này dễ hiểu bởi ngoại hình vốn là thế mạnh của Vương Sở Nhiên khi đóng các dự án phim ảnh , đặc biệt là dòng phim cổ trang, hóa thân thành các nhân vật có gương mặt xinh đẹp, tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Đa phần tạo hình các nhân vật do Vương Sở Nhiên đóng từ trước đến nay đều được đánh giá cao, từ gương mặt xinh đẹp đến thời trang đẹp mắt.

Nổi tiếng từ vai chính Thương Huyền trong bộ phim Trường Tương Tư, diễn xuất của Trương Vãn Ý được đánh giá rất cao. Ngoài ra, đôi mắt của nam diễn viên cũng được nhiều người nhận xét là có chiều sâu, phù hợp với các nhân vật cổ trang có nội tâm phức tạp, ví dụ như vua, tướng quân cấp cao,... .

Liễu Chu Ký xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên thủ vai) - đích nữ của gia đình làm quan. Vì gia đình lâm vào đường cùng, nàng buộc bị gả vào kinh thành, nhưng bị thổ phỉ cướp dâu trên đường đi khiến nàng bất đắc dĩ trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu (Trương Vãn Ý thủ vai). Một ngày nọ, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê và quên sạch những chuyện đã xảy ra trước đó. Vì vậy, nàng nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu chính là phu quân của mình. Thôi Cửu biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn lợi dụng Liễu Miên Đường để thực hiện mục đích của mình.

Vương gia Thôi Cửu và Liễu Miên Đường là cặp đôi trai tài gái sắc, sở hữu trí thông minh, mưu lược hiểm hóc, trái tim can đảm và tấm lòng lương thiện. Trong vòng xoáy chính trị, cả hai đứng ở hai chiến tuyến đối địch nhau, nhưng lại nảy sinh tình cảm với nhau.