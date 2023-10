Được mệnh danh 'nam thần cổ trang thế hệ mới', Trương Lăng Hách gây thất vọng nhất 2023 vì điều này

Tuy nhiên, Trương Lăng Hách có 3 tác phẩm lên sóng trong năm 2023 là Vân chi vũ, Hổ hạc yêu sư lục, Anh ấy bước ra từ ánh lửa, nhưng không giúp ích được gì cho sự nghiệp. Thậm chí, phim lên sóng còn khiến khán giả nhận ra Trương Lăng Hách chỉ đẹp trên poster, loạt ảnh tĩnh, khi diễn xuất những điểm yếu về khẩu hình, biểu cảm của anh bị lộ rõ.

Có thể nói, trường hợp của Trương Lăng Hách giống nhiều diễn viên thần tượng hiện nay khi họ được các nền tảng sản xuất phim o bế, lăng xê nhiệt tình, giao cho nhiều vai chính khi chưa có sự đảm bảo về diễn xuất.

Hiện tại, vận may vẫn chưa mỉm cười với Trương Lăng Hách khi các dự án nam diễn viên tham gia liên tục gặp trục trặc. Trong đó, do lệnh cấm phim đam mỹ, nên dự án Cát tinh cao chiếu bị hoãn chiếu vĩnh viễn. Bộ phim khác của Trương Lăng Hách là Ninh an như mộng cũng không thể phát sóng do nam phụ vướng scandal chính trị. Phim Vân chi vũ cũng phải ra mắt gấp rút, không có quá trình quảng bá trước.

Từ vị trí "thái tử iQiYi", Trương Lăng Hách bị khán giả chê cười là "kẻ dập hỏa" (hỏa còn có ý nghĩa là nổi tiếng), bị cho là ngôi sao đen đủi, kém may mắn.