Được mệnh danh 'nam thần cổ trang thế hệ mới', Trương Lăng Hách gây thất vọng nhất 2023 vì điều này

Khi phim Hổ hạc yêu sư lục ra mắt, Trương Lăng Hách diễn vai Kỳ Hiểu Hiên cũng bị chê vì khuôn mặt chỉ có biểu cảm nhăn nhó, luôn bĩu môi thể hiện sự khó chịu. Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách vẫn còn rất kém trong việc quản lý biểu cảm. Nam diễn viên chưa tạo được chiều sâu, xây dựng sự phát triển tâm lý nhân vật xuyên suốt, hay có những biểu hiện tạo điểm nhấn, thu hút người xem.

Sau khi "Vân Chi Vũ" kết thúc phát sóng, bộ phim "Hổ hạc yêu sư lục" do Trương Lăng Hách đóng chính chiếu trên mạng video iQiYi không đạt thành tích như mong đợi. Cụ thể, chỉ số Vlinkage của phim sau 3 ngày lên sóng chỉ đạt mức thấp 50-60 điểm, chỉ số truyền thông trên iQiYi không cao.

Theo Sohu, Trương Lăng Hách vốn được đánh giá là nam diễn viên trẻ có tiềm năng, ngoại hình sáng, chiều cao 1,88 m nổi bật, phù hợp với tạo hình cổ trang. Do đó, anh được nền tảng sản xuất phim iQiYi lăng xê, giao cho nhiều vai chính, được khán giả đánh giá là "nam thần cổ trang thế hệ mới".

Tuy nhiên, Trương Lăng Hách có 3 tác phẩm lên sóng trong năm 2023 là Vân chi vũ, Hổ hạc yêu sư lục, Anh ấy bước ra từ ánh lửa, nhưng không giúp ích được gì cho sự nghiệp. Thậm chí, phim lên sóng còn khiến khán giả nhận ra Trương Lăng Hách chỉ đẹp trên poster, loạt ảnh tĩnh, khi diễn xuất những điểm yếu về khẩu hình, biểu cảm của anh bị lộ rõ.

Có thể nói, trường hợp của Trương Lăng Hách giống nhiều diễn viên thần tượng hiện nay khi họ được các nền tảng sản xuất phim o bế, lăng xê nhiệt tình, giao cho nhiều vai chính khi chưa có sự đảm bảo về diễn xuất.

Hiện tại, vận may vẫn chưa mỉm cười với Trương Lăng Hách khi các dự án nam diễn viên tham gia liên tục gặp trục trặc. Trong đó, do lệnh cấm phim đam mỹ, nên dự án Cát tinh cao chiếu bị hoãn chiếu vĩnh viễn. Bộ phim khác của Trương Lăng Hách là Ninh an như mộng cũng không thể phát sóng do nam phụ vướng scandal chính trị. Phim Vân chi vũ cũng phải ra mắt gấp rút, không có quá trình quảng bá trước.

Từ vị trí "thái tử iQiYi", Trương Lăng Hách bị khán giả chê cười là "kẻ dập hỏa" (hỏa còn có ý nghĩa là nổi tiếng), bị cho là ngôi sao đen đủi, kém may mắn.