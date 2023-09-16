Lâm Tử Diệp: Sao nhí ấn tượng nhất trong Vân Chi Vũ, quyền lực cao hơn cả Trương Lăng Hách!

Nhiều khán giả dự đoán Lâm Tử Diệp sẽ là nam thần thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ khi trưởng thành.

Bên cạnh dàn diễn viên chính cùng nội dung của bộ phim, Vân Chi Vũ hiện đang nhận được sự quan tâm của khán giả bởi dàn diễn viên phụ tiềm năng, trong đó có sao nhí Lâm Tử Diệp. Tuy đảm nhiệm vai phụ, Lâm Tử Diệp khiến khán giả bất ngờ vì địa vị của nhân vật mà mình thủ vai không hề thua kém địa vị của nam chính do Trương Lăng Hách thủ vai. Trong Vân Chi Vũ, Lâm Tử Diệp vào vai Tuyết Trùng Tử, tuy vẻ ngoài chỉ là một đứa trẻ, nhưng Tuyết Trùng Tử lại chính là Tuyết công tử, chủ nhân của Tuyết cung. Tuyết Trùng Tử là một trong những người phụ trách trông coi núi sau - điểm trọng yếu của Cung Môn.

Tuy chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, Lâm Tử Diệp khiến khán giả bất ngờ trước kỹ năng diễn xuất cùng gương mặt vô cùng điển trai dù chỉ mới 12 tuổi. Bên cạnh khả năng nhập vai tốt, các động tác võ thuật mà Lâm Tử Diệp sử dụng cũng được khán giả khen ngợi.

Được biết, để vào vai Tuyết Trùng Tử, Lâm Tử Diệp đã phải tập luyện vô cùng chăm chỉ để tự thực hiện những cú xoay người và những màn bay lượn mãn nhãn. Hiện các chủ đề về nhan sắc lẫn diễn xuất của Lâm Tử Diệp trong Vân Chi Vũ cũng xuất hiện tràn ngập trên diễn đàn mạng xã hội. Vốn dĩ, Tuyết Trùng Tử có tạo hình tóc mái trái tim như poster đầu tiên được đoàn phim công bố để chiêu thương. Nhưng khi phim lên sóng, đoàn phim đã làm hậu kỳ biến thành mái bằng. Nguyên nhân được cho là hình ảnh nhân vật Tuyết Trùng Tử (Lâm Tử Diệp thủ vai) trong poster có tên là Tuyết Đồng Tử (cậu bé tuyết) - nhân vật xuất hiện trong truyện cổ tích Nhật Bản. Dẫu tạo hình tóc xanh cùng mái bằng "phong ấn", Lâm Tử Diệp vẫn khiến khán giả "đứng ngồi không yên" bởi nét đẹp vô cùng điển trai. Nhiều khán giả dự đoán Lâm Tử Diệp sẽ là nam thần màn ảnh tương lai, bởi sao nhí này có nhan sắc lẫn diễn xuất vô cùng tiềm năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tu-diep-sao-nhi-an-tuong-nhat-trong-van-chi-vu-quyen-luc-cao-hon-ca-truong-lang-hach-617205.html