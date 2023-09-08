Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết'

Sao quốc tế 08/09/2023 17:04

Nhan sắc trong trẻo và dịu dàng như 'ánh trăng sáng' của Trần Đô Linh khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Vừa lên sóng 9/24 tập, Vân Chi Vũ đang là bộ phim được cộng đồng mê phim Hoa ngữ bàn tán sôi nổi những ngày vừa qua. Bên cạnh nhiều tình tiết bất ngờ xoay quanh Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai), Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai), Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai), Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi thủ vai), một nhân vật khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả là Lan phu nhân do Trần Đô Linh thủ vai. 

Trong Vân Chi Vũ, Trần Đô Linh vào vai Lan phu nhân - mẹ của nhân vật nam chính Cung Tử Vũ do Trương Lăng Hách đảm nhận. Đây là một vai cameo (khách mời), vì thế Trần Đô Linh không có quá nhiều đất diễn. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng những phân cảnh cực ngắn của Trần Đô Linh trong phim đã mang đến sự quan tâm và thích thú cho khán giả.

Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết' - Ảnh 1

Hiện tại, trong 9 tập phim đầu tiên, nhân vật Lan phu nhân do Trần Đô Linh thủ vai chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong ký ức của Cung Tử Vũ và Vụ Cơ phu nhân. Dù vậy, nhan sắc trong trẻo và dịu dàng như "ánh trăng sáng" của cô khiến hầu hết người xem đều bất giác nghĩ đến cụm từ “mối tình đầu”. Nhiều khán giả nhận định Trần Đô Linh là nữ diễn viên cực kỳ thích hợp khi tham gia vào những vai cần sự thuần khiết, xinh đẹp này.

Được biết, có tin đồn cho rằng khi dịch Covid-19 bùng nổ, trong thời gian Trung Quốc siết chặt biện pháp phong tỏa, Trần Đô Linh đã phải cách ly ở Hoành Điếm. Thế nên nữ diễn viên đã tham gia góp mặt trong Vân Chi Vũ và một số bộ phim khác trong lúc phải cách ly tại đây.      

Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết' - Ảnh 2

Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết' - Ảnh 3

Thông tin thêm về Vân Chi Vũ, đây là bộ phim xoay quanh quanh quá trình trưởng thành đầy gian nan của Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) - công tử phản nghịch lêu lổng và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) - nữ gián điệp khát khao tự do.

Chỉ trong một đêm, Cung Tử Vũ mất đi hai người người thân thiết nhất trong cuộc đời mình và nhận trách nhiệm trở thành chưởng môn của gia tộc Cung Môn. Về Vân Vi Sam, tuy là gián điệp được tổ chức sát thủ Vô Phong phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thực hiện nhiệm vụ bí mật, thế nhưng cô đã rơi vào lưới tình với anh và rồi bị giằng xé nội tâm giữa lựa chọn tự do và tình yêu.     

Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết' - Ảnh 4

Trần Đô Linh: Xuất hiện đúng 3 cảnh trong Vân Chi Vũ rồi biến mất, vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp 'bước ra từ tiểu thuyết' - Ảnh 5

Theo như dự kiến ban đầu, Vân Chi Vũ sẽ được công chiếu vào cuối năm 2023. Nhưng bất ngờ tối 2/9, bộ phim "nhảy dù" lên sóng dù không hề được thông báo hay chiêu thương trước đó. Tuy bất ngờ lên sóng, Vân Chi Vũ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và đạt được số liệu rất khả quan tính tới thời điểm hiện tại.

Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên phim, Trần Đô Linh vẫn khiến khán giả lưu luyến, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần đố ai vượt qua!

Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên phim, Trần Đô Linh vẫn khiến khán giả lưu luyến, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần đố ai vượt qua!

Nữ diễn viên được nhận xét khá phù hợp khi tham gia vào những vai cameo (khách mời) xinh đẹp.

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