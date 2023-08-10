Trần Đô Linh hóa game thủ trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, dù là 'hoa có chủ' vẫn khiến fan nam mê mệt!

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 12 năm ra mắt LMHT, Trần Đô Linh có cơ hội tham gia buổi thi đấu LMHT cùng các nghệ sĩ Cbiz vốn nổi tiếng chơi giỏi LMHT như La Vân Hi,... Trong trận đấu tối 7/8, Trần Đô Linh cùng team với gamer Zzr - một game thủ khá nổi tiếng trong giới LMHT. Dù đội của nữ diễn viên cùng game thủ Zzr không dành được chiến thắng, nhưng những hình ảnh tương tác giữa cả hai khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Ngoài danh xưng "học bá" và hotgirl của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh, Trần Đô Linh còn được biết đến là một game thủ "máu lửa" của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT). "Nàng thơ" họ Trần cũng đã trở thành Đại sứ nhãn hiệu game di động Liên Minh Huyền Thoại thời gian gần đây.

Được biết, game thủ Zzr là một fanboy chính hiệu, anh hâm mộ nữ diễn viên từ năm 2015 - khi cô mới bước chân vào giới giải trí . Zzr không khỏi phấn khích khi vừa được chung đội thi đấu cùng thần tượng Trần Đô Linh lại vừa được "nữ tướng LOL" theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Sau buổi thi đấu, anh không ngừng đăng tải nhiều bài viết và bình luận trên Weibo của Trần Đô Linh. Ở mỗi lời bình luận, nam game thủ liên tục dành nhiều lời khen đến nữ thần tượng như khen ngợi cô ở ngoài thực sự rất xinh đẹp, vừa chơi game giỏi lại vừa thân thiện.

Ngoài tham gia diễn xuất, Trần Đô Linh còn được biết đến là một game thủ "máu lửa" của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT)

Trong trận đấu tối 7/8, Trần Đô Linh cùng team với gamer Zzr - một game thủ khá nổi tiếng trong giới LMHT và là một fanboy chính hiệu. Game thủ Zzr hâm mộ nữ diễn viên từ năm 2015 - khi cô mới bước chân vào giới giải trí

Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ tiểu học đến sơ trung Trần Đô Linh đều theo học Nhạc viện Hạ Môn. Tưởng chừng cô đi theo môn nghệ thuật này nhưng vì có lần giáo viên lên lớp bảo rằng nữ sinh không thể học tốt khoa học tự nhiên, thế là cô đổi luôn sang học khoa học tự nhiên để chứng minh cho giáo viên thấy học sinh nữ cũng có thể theo đuổi môn tự nhiên. Kết quả, Trần Đô Linh đậu khoa Cơ điện chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh vào năm 2012.

Đến năm 2013, một bạn chung lớp đại học đã đăng tải tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh lên trang chủ 1 cuộc thi tìm kiếm nữ thần học đường. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cô là thí sinh duy nhất dùng ảnh thẻ căn cước dự thi. Với nét mặt hồn nhiên đượm buồn, ngũ quan hài hòa, gương mặt không son phấn đã giúp Trần Đô Linh gây ấn tượng mạnh và giành giải nhất tại cuộc thi.

Trần Đô Linh hóa game thủ trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại giữa các minh tinh tối 7/8 vừa qua

Có lẽ nhờ tấm ảnh trên chứng minh thư, Trần Đô Linh được các nhà làm phim chú ý. Năm 2014, lúc này Trần Đô Linh đang học năm 2 đại học, đã được biên kịch Nhiêu Tuyết Mạn và đạo diễn Tô Hữu Bằng "chọn mặt gửi vàng" trong bộ phim thanh xuân vườn trường "Tai trái". Đây cũng chính là tác phẩm phim điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên "học bá" này.

Dù bận rộn với công việc đóng phim, Trần Đô Linh vẫn luôn quyết tâm học bù nội dung trên lớp và không chỉnh mảng chuyện học hành. Cô tốt nghiệp Đại học bằng giỏi, lọt top 10 sinh viên thanh niên xuất sắc nhất Đại học Nam Hàng.

Trần Đô Linh cũng đã trở thành Đại sứ nhãn hiệu game di động Liên Minh Huyền Thoại thời gian gần đây

Sau tốt nghiệp, Trần Đô Linh chính thức bước chân vào Cbiz với nhiều vai diễn và bộ phim thành công khác như: "Trò Chơi Phá Mộng", "Minh Hồng truyện", "Thất Nguyệt và An Sinh", "Đây chính là cuộc sống", "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ", "Trường Nguyệt Tẫn Minh", "Liên Hoa Lâu",...