Cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu khiến CĐM 'dậy sóng'

Bộ phim Liên Hoa Lâu với sự tham gia của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh lên sóng vào ngày 23/7 vừa qua đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, cảnh tình cảm của Thành Nghị và Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu được hé lộ, hậu trường phân cảnh này cũng nhanh chóng rò rỉ ra ngoài và thu hút đông đảo chú ý. Mặc dù đã diễn không biết bao nhiêu cảnh ân ái, mận nồng, thậm chí còn "cháy" hơn, nhưng Thành Nghị vẫn không giấu được sự xấu hổ. Hành động lấy tay che mặt của anh chàng khiến netizen cười nghiêng ngả, có người thì lại khen anh đáng yêu.

Liên Hoa Lâu vốn dĩ là phim nam chủ, võ hiệp trinh thám, tuyến loveline khá ít ỏi nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng tới nhiệt độ của tác phẩm. Dù đụng độ Trường Tương Tư của Dương Tử, Liên Hoa Lâu vẫn đạt nhiều thành tích tương đối ấn tượng. Bên cạnh đó, phần thể hiện của các diễn viên góp mặt trong phim cũng được đánh giá cao.

Một số thành tích của Liên Hoa Lâu tính đến thời điểm hiện tại có thể kể đến như: phá 7000 điểm nhiệt độ trên IQIYI chỉ sau 4 giờ lên sóng, cán mốc 2 chấm bảng Datawin chỉ chưa đầy 48 giờ phim chiếu (no.1 bảng Datawin).

Bên cạnh đó, nhân vật Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di của Thành Nghị phá 9 bảng Vlinkage sau hai ngày chiếu, dẫn đầu bảng Vlinkage phim chiếu mạng với 85.35 điểm, trên cơ cả Trường Tương Tư, An Lạc Truyện, Lang Quân Không Như Ý (tính đến ngày 24/7),...

Liên Hoa Lâu chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của Đằng Bình. Nội dung phim chủ yếu kể về cuộc đời nam chính Lý Liên Hoa - ông chủ y quán Liên Hoa Lâu. Được người đời ca tụng là thần y nhưng trên thực tế Lý Liên Hoa không hề biết chút nào về y thuật, mà lại có hứng thú to lớn đối với những vụ án ly kỳ trong chốn giang hồ.

Lý do cảnh võ thuật trong phim của Thành Nghị nhận được 'mưa lời khen' Bộ phim cổ trang Liên hoa lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiên, Trần Đô Linh đóng chính ra mắt thu về những thành tích khá tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tinh-cam-cua-thanh-nghi-va-tran-o-linh-trong-lien-hoa-lau-khien-cm-day-song-605621.html