Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được kỳ vọng là 'điểm sáng' cho dòng phim kiếm hiệp sắp bị 'thất sủng'

Dự án Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính đã chính thức lên sóng từ ngày 23/7 sau thời gian liên tục ‘thả hint’. Đáng chú ý, dự án nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả, đặc biệt là cảnh võ thuật vô cùng mãn nhãn.

Liên Hoa Lâu được kỳ vọng là có thể mang đến điểm sáng cho dòng phim sắp “thất sủng” này. Điểm nhìn của võ thuật trong bộ phim này không phải là những cuộc tranh chấp giang hồ truyền thống, mà tập trung vào Lý Liên Hoa, người đã tham gia lại vào giang hồ sau mười năm rửa tay gác kiếm (giả chết).

Được biết, thời hoàng kim của võ thuật từng ghi dấu ấn với các tác phẩm nổi bật như Thiên Long Bát Bộ của Hoàng Nhật Hoa, Thần Điêu Đại Hiệp của Cổ Thiên Lạc. Tuy nhiên, dòng phim này đã bị xuống dốc với thẩm mỹ lạc hậu và đánh võ hời hợt, coi thường các định luật vật lý, mang danh phim võ hiệp mà như tiên hiệp, vận nội công mà như dùng phép thuật.

Phong cách võ thuật tổng thể của Liên Hoa Lâu có xu hướng giống các phim võ hiệp cổ điển, ít nhất nó tốt hơn nhiều so với những bộ phim thần tượng cổ trang “bay như chim” dạo gần đây. Các cảnh hành động trong phim cũng không có kỹ xảo CGI, không có kiếm thần tiên phép thuật… Hầu hết đều là những trận đấu trực diện, nghiêm túc, chỉnh sửa chuyển động của của góc quay khá mượt.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.