Lý do cảnh võ thuật trong phim của Thành Nghị nhận được 'mưa lời khen'

Bộ phim cổ trang Liên hoa lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiên, Trần Đô Linh đóng chính ra mắt thu về những thành tích khá tốt.

Mới đây, QQ đưa tin, Bộ phim cổ trang Liên hoa lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiên, Trần Đô Linh đóng chính nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trong đó, cảnh võ thuật dành được sự ca ngợi của khán giả, thậm chí, nhờ đó Liên hoa lâu được coi là tác phẩm vực dậy dòng phim võ hiệp đang chết dần tại Trung Quốc. Theo QQ, mở đầu phim là cuộc chiến căng thẳng một mất một còn giữa nam chính Lý Tương Di (Thành Nghị) và đối thủ Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) trên biển. Cảnh quay có độ dài 5 phút, nhưng theo nam diễn viên Tiêu Thuận Nghiêu, đoàn phim đã mất 10 ngày để sắp xếp cảnh và thực hiện. Trong đó, nhà sản xuất dựng hẳn một chiếc thuyền trong trường quay để làm bối cảnh.

QQ đánh giá cảnh võ thuật có ưu điểm là ít sử dụng kỹ thuật quay chậm (Slow motion), chiêu thức kiếm rõ ràng, động tác gọn gàng, có lực, đẹp mắt. Chỉ với một phân đoạn đầu phim, Liên hoa lâu đã nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Nhờ việc đầu tư vào cảnh võ thuật mãn nhãn, Liên hoa lâu có danh tiếng rất tốt khi ra mắt. Trong ngày đầu tiên, các chỉ số truyền thông của phim đã tăng vọt. Chỉ số Datawin đạt 1.685, đây là chỉ số ngày đầu phát sóng cao thứ 3 trong năm nay, xếp sau Tam Thể và Trường nguyệt tẫn minh, cho thấy mức độ bàn luận về phim của khán giả rất tốt. Nam diễn viên Thành Nghị chỉ số truyền thông Vlinkage đạt 8.96, suýt phá 9 ngay trong ngày đầu lên sóng. Liên hoa lâu kể về hành trình lưu lạc giang hồ của nam chính Lý Tương Di - Môn chủ Tứ Cố Môn nổi tiếng trong võ lâm, sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung không thèm quan tâm danh vọng. Mười năm sau, Lý Tương Di đổi tên thành Lý Liên Hoa, gặp gỡ Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) và kẻ thù cũ Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu). Cả ba cùng đồng hành, phá giải những vụ án kỳ quái trong giang hồ, gìn giữ công lý.

Phim mới của Thành Nghị đã lập thành tích khủng ngay từ khi lên sóng Sau Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị tái xuất màn ảnh nhỏ với một dự án cổ trang khác mang tên Liên Hoa Lâu.

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