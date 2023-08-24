Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại

Sao quốc tế 24/08/2023 09:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy tiên khí của Trần Đô Linh quảng cáo cho game Liên Minh Huyền Thoại mobile. Theo đó, cô đang trong tạo hình của Triệu Hoán Sư để pr cho hệ liệt Truyền Thuyết Ngọc Kiếm 2023.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, nữ phụ Trần Đô Linh được công chúng chú ý nhiều hơn. Chính vì thế mọi động thái cũng như những dự án mới của cô nàng luôn được khán giả quan tâm.

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Đô Linh quảng cáo cho game Liên Minh Huyền Thoại mobile. Theo đó, cô đang trong tạo hình của Triệu Hoán Sư để pr cho hệ liệt Truyền Thuyết Ngọc Kiếm 2023. Cô nàng xuất hiện với tạo hình tiên nữ thần thoại khiến dân tình không khỏi thổn thức. Có thể thấy, cô nàng rất hợp với những tạo hình cổ trang lại toát lên khí chất tiên khí ngút ngàn. Thậm chí, không ít lần cô nàng còn được ví von là mỹ nhân cổ điển.

 

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 4Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 6Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 7Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 8Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 9Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 10

Trong hình ảnh quảng bá trước đó, Trần Đô Linh nàng khoác lên diện mạo nữ game thủ đầy cá tính, táo bạo và không kém phần quyến rũ. Có thể thấy, dù trong tạo hình nền nã hay cá tính cũng đều rất phù hợp.

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 11Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 12

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Trần Đô Linh từng được biết đến là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Cô nàng có tài chơi game cực đỉnh từng khiến nhiều đối thủ phải thốt lên 'nhất định không phải con gái'.

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 13

Thời còn đi học, Trần Đô Linh từng crush một nam thần, cùng anh này chơi game. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô nàng chơi chưa giỏi, luôn bị thua khiến người này chán nản và kêu cô chơi một mình. Lúc này, nữ diễn viên đã rất tức giận và quyết tâm luyện game, cày rank và sau đó đi trả thù crush với màn solo 1-1 kết quả 6-0 nghiêng về Trần Đô Linh.

Trần Đô Linh hóa tiên nữ thần thoại trong loạt ảnh quảng bá game Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 14

Bên cạnh đó, Trần Đô Linh còn biết đến là một học bá khi từng thi đậu Đại học hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh (Nam Hàng) với số điểm 621/750. Với số điểm này, cô nàng đã xuất sắc trở thành một trong số những người điểm cao nhất và danh tiếng về cô nữ sinh xinh đẹp cũng được nhiều người biết tới.

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