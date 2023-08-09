Netizen 'thở phào' khi Cúc Tịnh Y nhường lại vai nữ chính của Bạch Trạch Lệnh cho Trần Đô Linh

Sao quốc tế 09/08/2023 11:07

Những ngày qua, dự án Bạch Trạch Lệnh được cho là sẽ do Cúc Tịnh Y và Hầu Minh Hạo đóng chính. Tuy nhiên, mới đây, có nguồn tin 'Mỹ nhân 4000 năm' đã nhường lại vị trí này cho Trần Đô Linh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án tiên hiệp Bạch Trạch Lệnh đang có kế hoạch được IQIYI đầu tư sản xuất. Theo đó, dự án đang nhắm tới Hầu Minh HạoTrần Đô Linh đóng chính. Dự án dự kiến khởi quay vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.

Netizen 'thở phào' khi Cúc Tịnh Y nhường lại vai nữ chính của Bạch Trạch Lệnh cho Trần Đô Linh - Ảnh 1

Trước đó, có thông tin Cúc Tịnh Y sẽ vào vai nữ chính của dự án này. Thông tin này từng  thu hút được sự quan tâm rất lớn của công chúng vì cả hai đều có visual ngoại hình đẹp mãn nhãn. Tuy nhiên, có nguồn tin cho hay Cúc Tịnh Y đã từ chối bộ này và nhận bộ khác có tiềm năng hơn.

Netizen 'thở phào' khi Cúc Tịnh Y nhường lại vai nữ chính của Bạch Trạch Lệnh cho Trần Đô Linh - Ảnh 2

Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn ủng hộ Triệu Độ Linh vào vai nữ chính của dự án này hơn Cúc Tịnh Y. Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh gây ra một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, Trần Đô Linh cũng đang được đánh giá là gương mặt có nhiều tiềm năng trong tương lai. Không những vậy, gần đây, diễn xuất của cô nàng cũng được khen ngợi là tiến bộ rất nhiều, chỉ cần 1 giây là có thể rơi nước mắt trong dự án Liên Hoa Lâu.

Netizen 'thở phào' khi Cúc Tịnh Y nhường lại vai nữ chính của Bạch Trạch Lệnh cho Trần Đô Linh - Ảnh 3

Còn về Cúc Tịnh Y dù có đông fan hâm mộ, nhan sắc xinh đẹp nhưng chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất. Những dự án cổ trang của nàng tiểu hoa được chiếu đều, không bạo nhưng cũng không bị flop. Trong bộ phim mới nhất của cô nàng - "Hoa nhung", khả năng nhập vai của mỹ nhân "4000 năm có một" cũng không có nhiều tiến bộ.

Netizen 'thở phào' khi Cúc Tịnh Y nhường lại vai nữ chính của Bạch Trạch Lệnh cho Trần Đô Linh - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin Trần Đô Linh và Hầu Minh Hạo đóng chính trong Bạch Trạch Lệnh chưa có sự xác thực từ đoàn phim và các diễn viên. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất từ dự án này.

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Từ khóa:   Trần Đô Linh Cúc Tịnh Y Hầu Minh Hạo Bạch Trạch Lệnh sao hoa ngữ

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