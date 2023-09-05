Chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên phim, Trần Đô Linh vẫn khiến khán giả lưu luyến, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần đố ai vượt qua!

Theo đó, thời điểm năm 2022, khi Trung Quốc siết chặt biện pháp phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19, khá nhiều diễn viên bị kẹt lại tại Hoành Điếm nên không thể về nhà, trong đó có Trần Đô Linh. Vì vậy trong thời gian này, Trần Đô Linh đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho những đoàn phim cần vai cameo xinh đẹp. Vì cameo là vai diễn diễn đặc biệt, là khách mời chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim với ít phân cảnh, lời thoại và không làm ảnh hưởng đến mạch phim.

Thời gian gần đây, bên cạnh việc tham gia các dự án cá nhân, Trần Đô Linh cũng nhận được không ít sự quan tâm của khán giả khi là nữ diễn viên tham gia khá nhiều vai cameo (khách mời) trong nhiều bộ phim được khởi quay năm 2022. Trước sự quan tâm lớn của cư dân mạng, nhiều netizen cũng tinh ý phát hiện ra nguyên cớ cô nàng được lựa chọn trong nhiều vai diễn cameo này.

Được biết, một số bộ phim nữ diễn viên tham gia với vai cameo được netizen thống kê ở thời điểm này là Vân Chi Vũ (vai Lan phu nhân) - phim vừa chính thức công chiếu hôm 2/9/2023, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (vai Nguyệt Đề Hà), Nhất Niệm Quan Sơn (vai Tiêu Nghiên).

Tạo hình của Trần Đô Linh trong vai Lan phu nhân của bộ phim Vân Chi Vũ đang nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng

Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng những phân cảnh cameo của Trần Đô Linh trong phim đã mang đến sự quan tâm và thích thú cho người xem. Dù không phải vai chính nhưng nhiều khán giả nhận định Trần Đô Linh vẫn khá thành công trong các vai diễn cameo. Nữ diễn viên sinh năm 1993 được nhận xét có dáng vóc rất hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cũng giúp Trần Đô Linh được công nhận khi tham gia vào những vai cameo xinh đẹp này.

Trần Đô Linh gây sốc với tạo hình xinh đẹp như bước ra từ trong truyện tranh trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Thông tin thêm về Trần Đô Linh, Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ tiểu học đến sơ trung Trần Đô Linh đều theo học Nhạc viện Hạ Môn. Tưởng chừng cô đi theo môn nghệ thuật này nhưng vì có lần giáo viên lên lớp bảo rằng nữ sinh không thể học tốt khoa học tự nhiên, thế là cô đổi luôn sang học khoa học tự nhiên để chứng minh cho giáo viên thấy học sinh nữ cũng có thể theo đuổi môn tự nhiên. Kết quả, Trần Đô Linh đậu khoa Cơ điện chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh vào năm 2012.

Đến năm 2013, một bạn chung lớp đại học đã đăng tải tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh lên trang chủ 1 cuộc thi tìm kiếm nữ thần học đường. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cô là thí sinh duy nhất dùng ảnh thẻ căn cước dự thi. Với nét mặt hồn nhiên đượm buồn, ngũ quan hài hòa, gương mặt không son phấn đã giúp Trần Đô Linh gây ấn tượng mạnh và giành giải nhất tại cuộc thi.

Trần Đô Linh vào vai Tiêu Nghiên – Tiêu Hoàng Hậu trong Nhất Niệm Quan Sơn

Có lẽ nhờ tấm ảnh trên chứng minh thư, Trần Đô Linh được các nhà làm phim chú ý. Năm 2014, lúc này Trần Đô Linh đang học năm 2 đại học, đã được biên kịch Nhiêu Tuyết Mạn và đạo diễn Tô Hữu Bằng "chọn mặt gửi vàng" trong bộ phim thanh xuân vườn trường Tai trái. Đây cũng chính là tác phẩm phim điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên "học bá" này.

Dù bận rộn với công việc đóng phim, Trần Đô Linh vẫn luôn quyết tâm học bù nội dung trên lớp và không chỉnh mảng chuyện học hành. Cô tốt nghiệp Đại học bằng giỏi, lọt top 10 sinh viên thanh niên xuất sắc nhất Đại học Nam Hàng.

Tạo hình của Trần Đô Linh vào vai Thánh nữ Thiên Hoan trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sau tốt nghiệp, Trần Đô Linh chính thức bước chân vào Cbiz với nhiều vai diễn và bộ phim thành công khác như: Trò Chơi Phá Mộng, Minh Hồng truyện, Thất Nguyệt và An Sinh, Đây chính là cuộc sống, Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Liên Hoa Lâu,...

Đặc biệt, với vai phụ ác nữ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - phim được phát sóng đầu tháng 3/2023, nhân vật Thánh nữ Thiên Hoan do Trần Đô Linh đảm nhiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ác nữ đẹp nhất màn ảnh" sau vai diễn này.