Ngu Thư Hân nhận tin vui lớn nhờ Vân Chi Vũ, dân mạng bất ngờ với thành tích mới!

Theo thông tin từ nền tảng iQIYI vừa chia sẻ, Ngu Thư Hân đã trở thành nữ thần tháng 9 của iQIYI với nhân vật Vân Vi Sam trong Vân Chi Vũ . Đồng thời bộ phim Vân Chi Vũ do cô cùng Trương Lăng Hách đóng chính đã phá mốc 9.600 đơn vị nhiệt độ trên nền tảng này sau gần 2 tuần bộ phim lên sóng.

Sau thời gian vắng bóng, Ngu Thư Hân vừa trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong bộ phim Vân Chi Vũ . Vốn nổi danh với hình ảnh đáng yêu, tinh nghịch, thế nên vai diễn sát thủ trong Vân Chi Vũ cũng được xem là một thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Có thể thấy, dù bị “dìm" so với dàn nhân vật phụ, dấu ấn này cũng được xem là thành tích ấn tượng của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ . Trước đó, năm 2022, nhà sản xuất phim Tencent Video đánh giá Ngu Thư Hân được nền tảng lựa chọn hàng đầu cho các dự án phim truyền hình lớn bởi nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo.

Trong Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân vào vai sát thủ của tổ chức Vô Phong tên là Vân Vi Sam. Tuy là gián điệp được tổ chức phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thực hiện nhiệm vụ bí mật, thế nhưng cô đã rơi vào lưới tình với anh và rồi bị giằng xé nội tâm giữa lựa chọn tự do và tình yêu.

Thế nhưng ngoài tạo hình sát thủ ấn tượng cùng nhan sắc hút hồn qua ống kính nghệ thuật của đạo diễn Quách Kính Minh, nhiều khán giả nhận xét Ngu Thư Hân vẫn chưa có sự bứt phá lớn. Nguyên nhân được cho là nhân vật Vân Vi Sam mà cô thủ vai được xây dựng ít màu sắc hơn nữ phụ Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu thủ vai), tình tiết phim lan man càng khiến người xem mệt mỏi và không lưu lại được nhiều ấn tượng.

Ngu Thư Hân năm 1995, cô tham gia vào giới giải trí khi là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" (2020), "Khúc biến tấu ánh trăng" (2021), và nổi bật nhất là "Thương Lan quyết" (2022). Sau thành công của "Thương lan quyết", Ngu Thư Hân cùng dàn diễn viên của phim cũng tăng độ nhận diện hơn với khán giả và có thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Hiện tại, bên cạnh bộ phim Vân Chi Vũ đang được phát sóng trên iQIYI, Ngu Thư Hân cũng đang tham gia quay dự án Vĩnh Dạ Tinh Hà do cô đóng chính cùng nam diễn viên Đinh Vũ Hề. Đây cũng là lần thứ hai Ngu Thư Hân hợp tác cùng Đinh Vũ Hề sau bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng lên sóng năm 2021. Nhiều khán giả mong rằng Vĩnh Dạ Tinh Hà sẽ mang đến màu sắc mới hơn cho nữ diễn viên sau Vân Chi Vũ.