Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim!

Sao quốc tế 14/09/2023 10:52

Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm và tạo hình chính thức trên phim Vân Chi Vũ của Ngu Thư Hân được dân tình đem ra so sánh.

Ngày 13/9, đoàn làm phim Vân Chi Vũ đã có buổi họp báo tuyên truyền đầu tiên kể từ ngày bộ phim lên sóng. Tham gia trong buổi họp báo lần này chỉ gồm dàn diễn viên phụ là Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu, Điền Gia Thụy, Kim Tĩnh và Tôn Thần Thuân.

Tuy bận lịch trình riêng không tham gia họp báo cùng đoàn phim, trên trang cá nhân Weibo, Ngu Thư Hân cũng đăng tải bộ ảnh tạo hình thử nghiệm của nhân vật Vân Vi Sam mà cô vào vai trong Vân Chi Vũ để tuyên truyền phim. Loạt ảnh thử nghiệm nhân vật của Ngu Thư Hân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi gương mặt vẫn xinh đẹp, tươi tắn không khác khi lên hình là mấy.  

Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 1Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 2Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 3

Trong Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân vào vai sát thủ Vân Vi Sam. Bên cạnh tạo hình sát thủ ấn tượng, góc quay qua ống kính nghệ thuật của đạo diễn Quách Kính Minh càng giúp Ngu Thư Hân nổi bật với nhan sắc hút hồn của mình. 

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn, Ngu Thư Hân cùng từng chia sẻ bản thân rất lo lắng vì chưa bao giờ nhận những vai diễn nữ cường như thế này, tuy nhiên sau đó cô đã nhanh chóng bị đạo diễn Quách Kính Minh "dụ dỗ" thành công với lời hứa hẹn: "Anh nhất định sẽ giúp em lưu lại những dáng vẻ đẹp nhất trước khi em bước qua ngưỡng tuổi đầu 30. Đẹp đến mức có thể cầm đi xem mắt được luôn đó".

Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 4Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 5Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 6

Vân Chi Vũ là bộ phim xoay quanh quanh quá trình trưởng thành đầy gian nan của Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách thủ vai) - công tử phản nghịch lêu lổng và Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân thủ vai) - nữ gián điệp khát khao tự do.    

Chỉ trong một đêm, Cung Tử Vũ mất đi hai người người thân thiết nhất trong cuộc đời mình và nhận trách nhiệm trở thành chưởng môn của gia tộc Cung Môn. Về Vân Vi Sam, tuy là gián điệp được tổ chức sát thủ Vô Phong phái đến bên cạnh Cung Tử Vũ để thực hiện nhiệm vụ bí mật, thế nhưng cô đã rơi vào lưới tình với anh và rồi bị giằng xé nội tâm giữa lựa chọn tự do và tình yêu. 

Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 7Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 8Loạt ảnh tạo hình thử nghiệm của Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ, đời thường quả khác xa trên phim! - Ảnh 9

Vân Chi Vũ đã chính thức lên sóng từ 18 giờ ngày 2/9/2023 trên iQIYI. Theo thông tin lịch chiếu được đoàn phim Vân Chi Vũ cập nhật, kể từ ngày 9/9, phim sẽ tiếp tục chiếu mỗi ngày 1 tập cho đến hết phim (ngày 21/9), riêng thứ 4 (ngày 13/9) chiếu 2 tập.  

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