Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này

Sao quốc tế 11/09/2023 10:00

Tính tới thời điểm hiện tại, "Nắng gắt bên tôi" của Tiêu Chiến vẫn chưa thể vượt "Vân Chi Vũ" của Ngu Thư Hân.

"Nắng gắt bên tôi" là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến lên sóng trong năm 2023 sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ". Đây cũng là bộ phim thứ 2 trong năm nay của nam tài tử được chiếu đài.

Ở "Nắng gắt bên tôi", những tập đầu tiên lên sóng, phim nhận nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Trước đó, phim đạt rating trung bình là 1,47% cho tập 1 và đạt đỉnh lên đến 1,59%. Tuy nhiên, những tập tiếp theo dường như phim không giữ được phong độ của mình. Theo lượt view trên Vân Hợp trong 2 ngày gần đây thì "Nắng gắt bên tôi" có lượt xem vẫn còn kém xa "Vân chi vũ" của Ngu Thư Hân.

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này - Ảnh 1Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này - Ảnh 2

Trong ngày 9/9, phim "Vân chi vũ" đạt 43,66 triệu view, trong khi "Nắng gắt bên tôi" đạt 34,79 triệu view. Riêng trong ngày 8/9, phim "Vân chi vũ" đạt 40 triệu view, "Nắng gắt bên tôi" đạt 33 triệu view.

Ngoài ra, chỉ số Vlinkage của "Vân chi vũ" cũng đang vượt "Nắng gắt bên tôi" với lần lượt là 86.81 điểm và 81.84 điểm. Chỉ số Datawin của "Vân chi vũ" 2.048 điểm, trong khi "Nắng gắt bên tôi" đang có 1.806 điểm.

Tuy nhiên, về chỉ số nhân vật, Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút của mình khi đứng top đầu với 9.26 điểm, trong khi Ngu Thư Hân theo sát nút với vị trí thứ 2 là 9.15 điểm.

Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này - Ảnh 3Sở hữu lưu lượng khủng, nhưng phim của Tiêu Chiến vẫn thua Ngu Thư Hân điều này - Ảnh 4

Dù rõ ràng, thành tích của "Nắng gắt bên tôi" không tệ, tuy nhiên so với một bộ phim được phát sóng kênh truyền hình CCTV8 và chiếu mạng trên song nền tảng iQIYI - Tencent thì những gì mà phim của Tiêu Chiến đang có chưa thật sự bứt phá.

Hiện tại, "Nắng gắt bên tôi" đang có dấu hiệu giảm rating trên CCTV8 khi chỉ còn 0.9806% so với thời điểm đạt đỉnh. Việc một đài lớn có rating dưới 1.0 cũng khá đáng báo động cho "Nắng gắt bên tôi".

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