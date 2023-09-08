Liệu thành tích của Tiêu Chiến có sụt giảm khi 'Nắng gắt bên tôi' phát sóng?

Trong "Nắng gắt bên tôi", Tiêu Chiến vào vai anh chàng sinh viên đôi mươi Thịnh Dương mới ra trường, vừa đi làm ở một công ty về thiết kế quảng cáo. Vì là người mới nên Thịnh Dương đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, nhất là chuyện "ma cũ bắt nạt ma mới".

Sau "Ngọc cốt dao" và "Vùng biển trong mơ", Tiêu Chiến tiếp tục đóng "Nắng gắt bên tôi" (có tên gọi khác là Mặt trời rực rỡ bên tôi). Lên sóng trên kênh CCTV8, dự án phim hiện đại này đã đánh dấu lần thứ 2 nam diễn viên đình đám Tiêu Chiến có tác phẩm chiếu đài trong năm nay, sau "Vùng biển trong mơ". Vừa chiếu những tập đầu tiên, phim đã đạt thành tích ấn tượng.

Hiện tại, theo thống kê, phim đạt thành tích rating ấn tượng, trung bình đạt 1,47% cho tập 1 và đạt đỉnh lên đến 1,59%. Với con số này, "Nắng gắt bên tôi" phá kỉ lục rating của đài CCTV8 trong suốt 5 năm qua.

Có thể thấy phim của Tiêu Chiến đang là cái tên đáng chú ý nhất, có thể cạnh tranh với loạt bom tấn Hoa ngữ khác đã, đang và sắp phát sóng.

Tính tới thời điểm hiện tại, nếu tính riêng các sao nam Hoa ngữ thế hệ 9X, Tiêu Chiến đang là cái tên nổi bật và được đánh giá khá cao. Điều này thể hiện ở năng lực diễn xuất của anh trong phim "Vùng biển trong mơ" phát sóng vừa qua. Truyền thông Hoa ngữ khen ngợi Tiêu Chiến có màn nhập vai tốt và mang lại chân thật cho vai diễn trong phim.

Dù mới lên sóng chưa lâu nhưng loạt tình tiết trong phim được đánh giá là khá hấp dẫn, tương tác giữa nam tài tử và đàn chị Bạch Bách Hà cũng khá tốt. Ê-kíp đã vô cùng kỹ tính trong việc khắc hoạ nhân vật của Tiêu Chiến. Theo đó, khán giả khen vì đoàn phim tỉ mỉ trong các tạo hình, dùng những phụ kiện rẻ tiền cho nhân vật của Tiêu Chiến để khắc hoạ một người trẻ không mấy khá giả.

Bên cạnh đó, nhân vật Thịnh Dương cũng được khán giả yêu mến vì lối sống tình cảm, nhiệt huyết của một người trẻ. Ngoài ra, có thể nói, chính cái tên Tiêu Chiến cũng đã bảo chứng cho rating của phim.