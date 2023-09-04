Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ

Sao quốc tế 04/09/2023 17:30

Bộ phim "Mặt trời rực rỡ bên tôi" do Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà đóng chính đã chính thức lên sóng.

Bộ phim Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi vừa phát sóng đã tạo được tiếng vang lớn. Dĩ nhiên, cái tên được chú ý nhiều nhất là Tiêu Chiến. Ở tác phẩm mới này, nam diễn viên vào vai Thịnh Dương, một chàng trai trẻ 26 tuổi và là người mới trong ngành thiết kế.

Hóa thân thành nhân vật Thịnh Dương, Tiêu Chiến một lần nữa ghi điểm với công chúng yêu phim. Nhiều khán giả đánh giá Tiêu Chiến vào vai rất tự nhiên và sở hữu vẻ ngoài trẻ trung vô cùng phù hợp với nhân vật. Gương mặt baby là thế, tuy nhiên ngôi sao Trần Tình Lệnh lại có một vóc dáng quyến rũ, nam tính. Hiện tại, hình ảnh múi bụng của Tiêu Chiến đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và rất nhiều người đã để lại bình luận thể hiện sự phấn khích.

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ - Ảnh 1Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ - Ảnh 2

Bộ phim được xem là dự án chủ chốt của CCTV trong tháng 9/2023. Không chỉ có xuất chiếu đài, phim còn được phát sóng đồng thời trên cả hai nền tảng khác là iQiyi và Tencent.

Việc chiếu song song ở nhiều đài cũng một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của ngôi sao sinh năm 1991. Nếu như các diễn viên khác phải đau đầu về việc lựa chọn việc chiếu mạng để có lợi nhuận hay chiếu đài để thu về danh tiếng thì Tiêu Chiến lại là nam diễn viên có thể chinh phục cả hai phương thức trên. Đương nhiên vẫn có những bộ phim được đài truyền hình mua bản quyền, nhưng đa phần phải là dự án có thành tích tốt.

Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ - Ảnh 3Tiêu Chiến 'gây bão' khắp cõi mạng vì mặt baby nhưng thân hình vạm vỡ không ngờ - Ảnh 4

 

Mặt trời rực rỡ bên tôi xoay quanh câu chuyện Thịnh Dương gặp Giản Băng khi cô vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân thất bại. Trong khi Thịnh Dương là chàng trai trẻ mới ra đời làm nghề thiết kế thì Giản Băng đã là đạo diễn có tiếng trong ngành giải trí. Sự khác biệt về vai vế không làm cả hai xa lạ mà dần an ủi, giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ có Thịnh Dương, Giản Băng dần lấy lại được thăng bằng cũng như sự tự tin ở bản thân. Ở chiều ngược lại, cô cũng giúp đỡ Thịnh Dương được mài giũa, trở nên trưởng thành, chín chắn hơn.

Thịnh Dương và Giản Băng dần yêu nhau sau những lần tiếp xúc, thế nhưng tình yêu giữa họ phải đối mặt với nhiều rào cản, định kiến. Dẫu vậy, bộ đôi vẫn không hề chùn bước mà ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng viết nên chuyện tình đầy chân thành và cảm xúc.

Tiêu Chiến đến nay không đóng quá nhiều phim ngôn tình hiện đại, do đó bất kỳ tác phẩm lãng mạn nào của anh cũng được đón nhận. Bạn diễn trong phim Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi của anh lại là nữ diễn viên Bạch Bách Hà có khoảng cách về tuổi tác.

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