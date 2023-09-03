Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa

Sao quốc tế 03/09/2023 17:35

Vừa chiếu tập 1, Nắng Gắt Bên Tôi đã thiết lập thành tích rating ấn tượng, nhận về nhiều lời khen của khán giả.

Nắng Gắt Bên Tôi hiện đang là dự án phim Hoa ngữ được khán giả quan tâm sau khi siêu phẩm Nhất Lộ Triều Dương khép lại. Sau mối tình chú cháu của Vương Dương và Lý Lan Địch, giờ đây đế lượt Bạch Bách HàTiêu Chiến mang đến mối tình "chị em" công sở với nhiều tình tiết thú vị, dự sẽ chiều lòng fan hoa ngữ. 

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa - Ảnh 1

Trong phim mới Nắng Gắt Bên Tôi, Bạch Bách Hà vào vai nữ thần ngành quảng cáo Giản Băng, có tuyến tình cảm với cậu đàn em mới vào nghề Thịnh Dương (Tiêu Chiến). Trở lại truyền hình sau 1 thời gian với chuyện tình "chị em", Bạch Bách Hà vẫn chứng minh được sức hút của Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa Ngữ của mình. Đặc biệt, khi kết hợp với nam thần đình đám Tiêu Chiến càng làm cho bộ phim có được rating khủng.

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa - Ảnh 2

Hiện bộ phim đã ghi dấu thành tích rating ấn tượng, trung bình đạt 1,47% cho tập 1 và đạt đỉnh lên đến 1,59%. Với con số này, Nắng Gắt Bên Tôi đã phá vỡ "lời nguyền" rating đeo bám đài CCTV8 trong suốt 5 năm qua ở ngày khởi đầu tháng 9, khi trước đó các chương trình hoặc phim ảnh cùng khung giờ vào ngày 1/9 đều mấp mé 0%.

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa - Ảnh 3

Lý giải cho nguyên nhân "đại thắng" bước đầu này, nhiều người cho rằng Nắng Gắt Bên Tôi được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của Cố Mạn với lượng fan nguyên tác đông đảo. Trước đây, tác giả này cũng từng có vô số bộ phim chuyển thể thành công như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Quá trình sản xuất phim có sự tham gia của Cố Mạn nên giữ lại được rất nhiều chi tiết sát với bản gốc, khiến khán giả tin tưởng và hài lòng vào chất lượng của bộ phim. Chắc rằng, đây không phải là 1 dự án qua loa, chuyển thể xa nguyên tác.

Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa - Ảnh 4Nắng Gắt Bên Tôi ghi nhận rating khủng, sức hút của Tiêu Chiến và Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Hoa ngữ không phải dạng vừa - Ảnh 5

Chưa kể, sự kết hợp giữa Ảnh hậu Bạch Bách Hà và tiểu sinh Tiêu Chiến làm nên mối tình chị em được cho là khá "hợp gu" cư dân mạng. Với diễn xuất chắc tay của chị đẹp họ Bạch cùng sức hút khó cưỡng đến từ nam thần sinh năm 1991, Nắng Gắt Bên Tôi được dự đoán sẽ đại thắng dù không phải là một bộ phim khai thác đề tài cổ trang màu mỡ, thuận xu thế người xem tại đất nước tỷ dân.

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