Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê!

Sao quốc tế 01/09/2023 08:41

Loạt poster mới của Tiêu Chiến khiến khán giả vô cùng háo hức và hào hứng chờ đợi.

Bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi (Mặt Trời Rực Rỡ Bên Tôi) do Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà chủ diễn đã chính thức xác nhận gia nhập đường đua phim Thu-Đông 2023 trên màn ảnh Hoa ngữ trong tháng 9. Đây là bộ phim truyền hình thứ 3 của Tiêu Chiến trong năm nay (tính đến thời điểm hiện tại) được phát sóng, sau Vùng Biển Trong Mơ Ấy đóng chính cùng Lý Thấm và Ngọc Cốt Dao đóng chính cùng Nhậm Mẫn. 

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 1

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 2
Tiêu Chiến - Bạch Bách Hà

Trước thềm lên sóng vào tối nay (1/9), sáng 31/8, đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi đã tung loạt ảnh poster mới chưa từng công bố của dàn diễn viên. Loạt poster của các nhân vật trong Nắng Gắt Bên Tôi khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và cũng đủ làm fan hâm mộ vô cùng háo hức.

Trong loạt poster mới được hé lộ, cả Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà và dàn diễn viên khác đều có tạo hình rất đơn giản. Dù vậy, nam chính Thịnh Dương do Tiêu Chiến thủ vai vẫn khiến giả không khỏi mê mẩn, đứng ngồi không yên trước thần thái tuổi trẻ của anh chàng. Về phần Bạch Bách Hà, tạo hình nữ chính Hà Giản Băng là một phụ nữ ưu tú mạnh mẽ và độc lập cũng khiến khán giả đều đang chờ đợi bộ phim trong tâm thế hào hứng.     

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 3Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 4

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 5
Poster các nhân vật khác trong phim

Nói thêm về Nắng Gắt Bên Tôi, đây là dự án phim do IQIYI và Tân Lệ hợp tác sản xuất, được khai máy từ ngày 28/9/2023. Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim đô thị tình cảm dựa trên tiểu thuyết Kiêu Dương tự tôi của nhà văn nổi tiếng Cố Mạn. Bộ phim lấy đề tài tình yêu chị em giữa Thịnh Dương (Tiêu Chiến thủ vai) và Hà Giản Băng (Bạch Bách Hà thủ vai).   

Nếu Thịnh Dương là một nhân viên thiết kế vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề thì Hà Giản Băng lại là một nữ cường nhân, một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, vừa chấm dứt hôn nhân không lâu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, cả hai cùng trải qua thử thách, cùng vượt qua định kiến của gia đình và xã hội và cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 6Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 7

Nắng Gắt Bên Tôi tung loạt poster mới trước thềm lên sóng, Tiêu Chiến đầy thần thái khiến dân tình u mê! - Ảnh 8
Poster các nhân vật khác trong phim

Nắng Gắt Bên Tôi chính thức phát sóng kể từ tối nay (ngày 1/9). Bộ phim được chiếu trong khung giờ vàng của đài CCTV8 lúc 19h30 (giờ Việt Nam) và phát sóng online trên hai nền tảng là iQIYI, Tencent Video. 

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Dù 'Ngọc cốt dao' xảy ra không ít ý kiến trái chiều về cách tạo hình nhân vật, song bộ phim vẫn liên tục đạt được nhiều thành tích kỷ lục trước và sau khi công chiếu. 

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