Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế?

Sao quốc tế 08/08/2023 11:59

Tiêu Chiến, Cung Tuấn, La Vân Hi và Đàn Kiện Thứ đang được nhiều dân tình ưu ái bình chọn là nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang 2023' bởi tạo hình thu hút cùng cách xây dựng nhân vật thú vị. 

Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm nay đã có sự sôi động trở lại với nhiều tác phẩm hiện đại, cổ trang được đánh giá cao. Bên cạnh dàn mỹ nữ xinh như hoa đẹp như ngọc, những mỹ nam cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ cũng luôn được công chúng chú ý đến bởi tạo hình mới lạ hơn thời hiện đại. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp và chọn ra 4 mỹ nam cổ trang nổi bật nhất năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Do đó, Tiêu Chiến, Cung Tuấn, La Vân Hi và Đàn Kiện Thứ đang được nhiều dân tình ưu ái bình chọn là nam thần "tứ đại mỹ nam cổ trang 2023" bởi tạo hình thu hút cùng cách xây dựng nhân vật thú vị. 

1. Tiêu Chiến   

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 1

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 2
Tạo hình của Tiêu Chiến trong vai Thời Ảnh của "Ngọc cốt dao"

Tiêu Chiến sinh năm 1991, là diễn viên được đánh giá cao về diện mạo cũng như thực lực. Tiêu Chiến tiếp tục trở lại gây bão mạng xã hội với dòng phim cổ trang tiên hiệp “Ngọc cốt dao” vừa lên sóng hôm 2/7. Ngay từ những ngày đầu có thông tin về bộ phim, khán giả và người hâm mộ luôn háo hức mong chờ sự bứt phá mới đến từ Tiêu Chiến. Chàng mỹ nam trẻ đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng khi xuất hiện với một ngoại hình ấn tượng cùng diễn xuất đa chiều trong suốt quá trình bộ phim công chiếu. Dù vướng phải đôi lần tranh cãi trái chiều về một vài tạo hình không như khán giả kỳ vọng trong phim, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn được đánh giá là chàng mỹ nam cổ trang bao năm vẫn hot rần rần. 

2. La Vân Hi 

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 3

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 4
Tạo hình của La Vân Hi trong vai Đàm Tài Tẫn của "Trường Nguyệt Tẫn Minh"

La Vân Hi sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung với ngoại hình điển trai, khí chất. Sau thành công vang dội của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", tên tuổi của nam diễn viên càng được khán giả chú ý hơn và ngày càng có nhiều người hâm mộ, anh cũng được đánh giá là nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ. Dù "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã kết thúc khá lâu nhưng nhân vật Đàm Đài Tẫn do La vân Hi thủ vai trong phim vẫn lưu lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả và người hâm mộ đến tận thời điểm hiện tại. 

3. Cung Tuấn

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 5

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 6
Góc nghiêng của Cung Tuấn tại phim trường "An Lạc truyện" khiến fangirl điên đảo

Cung Tuấn sinh năm 1992, mặc dù tham gia vào giới giải trí từ năm 2015 nhưng mãi đến năm 2021 anh mới được công chúng chú ý đến. Tuy "An Lạc truyện" của Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá cao so với những bộ phim cổ trang được phát sóng cùng thời điểm, nam diễn viên vẫn được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất cũng như ngoại hình. Tạo hình của anh trong phim cũng gây nức lòng người hâm mộ.                    

4. Đàn Kiện Thứ 

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 7

Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế? - Ảnh 8
Đàn Kiện Thứ vào vai Tương Liễu trong "Trường tương tư"

Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc nam M.I.C. Sau khi vào vai nam thứ chính si tình Tương Liễu trong phim "Trường tương tư", Đàn Kiện Thứ đã khẳng định được vị thế của mình trong vai trò diễn xuất. Với lối diễn xuất đa chiều cùng tạo hình cực đẹp của nhân vật tương Liễu trong phim, Đàn Kiện Thứ hiện trở thành cái tên "nổi đình nổi đám" trên khắp mạng xã hội xứ trung từ Weibo đến Douyin. 

 

 

Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất'

Hé lộ bất ngờ về Đàn Kiện Thứ trong 'Trường tương tư', hỏi sao dân tình không khen 'mỹ nam Hoa ngữ đẹp siêu thực nhất'

Thời điểm hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư đang thu hút nhiều sự chú ý của các khán giả. Tác phẩm này có nội dung cực hấp dẫn, sở hữu dàn diễn viên chính với ngoại hình "cực phẩm" và Đàn Kiện Thứ đương nhiên không phải ngoại lệ.

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