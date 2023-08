Dàn nam thần 'tứ đại mỹ nam cổ trang' 2023: Tiêu Chiến có lấy lại vị thế?

Màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm nay đã có sự sôi động trở lại với nhiều tác phẩm hiện đại, cổ trang được đánh giá cao. Bên cạnh dàn mỹ nữ xinh như hoa đẹp như ngọc, những mỹ nam cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ cũng luôn được công chúng chú ý đến bởi tạo hình mới lạ hơn thời hiện đại. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tổng hợp và chọn ra 4 mỹ nam cổ trang nổi bật nhất năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Do đó, Tiêu Chiến, Cung Tuấn, La Vân Hi và Đàn Kiện Thứ đang được nhiều dân tình ưu ái bình chọn là nam thần "tứ đại mỹ nam cổ trang 2023" bởi tạo hình thu hút cùng cách xây dựng nhân vật thú vị.

2. La Vân Hi

Tạo hình của La Vân Hi trong vai Đàm Tài Tẫn của "Trường Nguyệt Tẫn Minh"

La Vân Hi sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ triển vọng xứ Trung với ngoại hình điển trai, khí chất. Sau thành công vang dội của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", tên tuổi của nam diễn viên càng được khán giả chú ý hơn và ngày càng có nhiều người hâm mộ, anh cũng được đánh giá là nam thần cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ. Dù "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã kết thúc khá lâu nhưng nhân vật Đàm Đài Tẫn do La vân Hi thủ vai trong phim vẫn lưu lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả và người hâm mộ đến tận thời điểm hiện tại.

3. Cung Tuấn

Góc nghiêng của Cung Tuấn tại phim trường "An Lạc truyện" khiến fangirl điên đảo

Cung Tuấn sinh năm 1992, mặc dù tham gia vào giới giải trí từ năm 2015 nhưng mãi đến năm 2021 anh mới được công chúng chú ý đến. Tuy "An Lạc truyện" của Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá cao so với những bộ phim cổ trang được phát sóng cùng thời điểm, nam diễn viên vẫn được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất cũng như ngoại hình. Tạo hình của anh trong phim cũng gây nức lòng người hâm mộ.

4. Đàn Kiện Thứ

Đàn Kiện Thứ vào vai Tương Liễu trong "Trường tương tư"

Đàn Kiện Thứ sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc nam M.I.C. Sau khi vào vai nam thứ chính si tình Tương Liễu trong phim "Trường tương tư", Đàn Kiện Thứ đã khẳng định được vị thế của mình trong vai trò diễn xuất. Với lối diễn xuất đa chiều cùng tạo hình cực đẹp của nhân vật tương Liễu trong phim, Đàn Kiện Thứ hiện trở thành cái tên "nổi đình nổi đám" trên khắp mạng xã hội xứ trung từ Weibo đến Douyin.