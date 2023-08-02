Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Sao quốc tế 02/08/2023 09:45

Trong Phong Thần Tam Bộ Khúc, 2 sao nam trẻ Vu Thích (thủ vai Cơ Phát) và Trần Mục Trì (thủ vai Ân Giao) đã nhận về nhiều sự chú ý vì diễn xuất tốt, tràn đầy khí chất nam nhi và rất hợp màn ảnh rộng.

Những ngày qua, bộ phim điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1 đã chính thức ra mắt khán giả. Doanh thu của dự án những ngày ra rạp đã thu về với số tiền khủng, dẫn đầu phòng vé và vẫn còn nhiều khả năng bức phá.

Được biết, phim đã nhận được nhiều lời khen với những cảnh quay hoành tráng, diễn viên mạnh mẽ và kỹ xảo đẹp mắt cùng dàn diễn viên hạng A của Cbiz như Hoàng Bột, Trần Khôn, Phí Tường,... Bên cạnh đó những gương mặt trẻ của làng điện ảnh cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 1

Theo đó, 2 sao nam trẻ Vu Thích (thủ vai Cơ Phát) và Trần Mục Trì (thủ vai Ân Giao) đã nhận về nhiều sự chú ý vì diễn xuất tốt, tràn đầy khí chất nam nhi và rất hợp màn ảnh rộng. Từ cặp đôi ‘oan gia’ trên phim đến những tương tác thân thiết ngoài đời của cả hai khiến khán giả thích thú và trông chờ cả hai sẽ trở lại ở phần tiếp theo hoặc ở dự án mới.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 2Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 3Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 4

Trần Mục Trì vốn sở hữu một nét đẹp lãng tử với đôi mắt hút hồn tựa như những người đẹp Hồng Kông ở thập niên 80. Anh kết duyên với ngành giải trí khá là muộn, nên tên tuổi của anh hầu như chưa được ai biết đến.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 5

Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1 khởi quay vào năm 2019 đánh dấu bước chân đầu tiên của Trần Mục Trì vào giới diễn xuất. Lý do anh chàng được đạo diễn Ô Nhĩ Thiện lựa chọn vào vai Ân Giao là vì anh sở hữu ngũ quan lập thể rất giống đàn anh Phí Tường, người đảm nhận vai Trụ Vương. Chỉ cần cả 2 đứng cạnh nhau là khán giả dễ dàng đoán ra họ chính là bố con ở trong phim.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 6

Đến năm 2021, Trần Mục Trì đảm nhận 2 dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và Sơn Hà Biểu Lý. Dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023 gây nhiều tiếng vang lớn , đưa tên tuổi anh chàng đến gần hơn với công chúng.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 7

Hóa thân thành Cơ Phát, Vu Thích đã khiến hàng triệu khán giả u mê vì vẻ nam tính lãng tử cùng dáng người hoàn hảo đến từng centimet. Được biết, Vu Thích vốn xuất thân là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Sau đó đổi nghề làm người mẫu và bước vào nghệ thuật diễn xuất với dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc phần 1.

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 8

Cặp mỹ nam đang được khán giả u mê trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc - Ảnh 9

Dù là dân không chuyên nhưng Vu Thích lại nhập vai rất tốt, diễn xuất ra một Cơ Phát tràn ngập nhiệt huyết thanh niên, khác xa với hình tượng vị hiền quân Chu Vũ Vương mà khán giả vẫn tưởng tượng.

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