Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này!

Sao quốc tế 03/08/2023 14:24

Dù 'Ngọc cốt dao' xảy ra không ít ý kiến trái chiều về cách tạo hình nhân vật, song bộ phim vẫn liên tục đạt được nhiều thành tích kỷ lục trước và sau khi công chiếu. 

Bộ phim "Ngọc cốt dao" do Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn đã chính thức khép lại vào tối 20/7 sau thời gian dài phát sóng. Đây là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của anh cùng nữ diễn viên Nhậm Mẫn. Dù "Ngọc cốt dao" xảy ra không ít ý kiến trái chiều về cách tạo hình nhân vật, song bộ phim vẫn liên tục đạt được nhiều thành tích kỷ lục trước và sau khi công chiếu. 

Mới đây, trên bảng xếp hạng độ phổ biến nhân vật, nhân vật Thời Ảnh do Tiêu Chiến thủ vai trong "Ngọc cốt dao" lập kỷ lục mới, trở thành nhân vật đầu tiên cán mốc độ 6 triệu nhiệt độ trên nền tảng Tencent. Đây được xem là dấu ấn thành công của Tiêu Chiến khi trở lại với dòng phim cổ trang tiên hiệp này. 

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 1

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 2
Nhân vật Thời Ảnh do Tiêu Chiến thủ vai trong "Ngọc cốt dao" lập kỷ lục mới, trở thành nhân vật đầu tiên cán mốc độ 6 triệu nhiệt độ trên nền tảng Tencent

Trước đó, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search. 

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 3

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 4
Dù "Ngọc cốt dao" xảy ra không ít ý kiến trái chiều về cách tạo hình nhân vật, song bộ phim vẫn liên tục đạt được nhiều thành tích kỷ lục trước và sau khi công chiếu

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.  

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 5

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 6

Hậu 'Ngọc cốt dao', Tiêu Chiến lập kỷ lục mới, là sao Cbiz đầu tiên làm được điều này! - Ảnh 7
Bộ phim đã chính thức khép lại vào tối 20/7 với nhiều cung bậc cảm xúc sau thời gian dài phát sóng

Trải qua 19 ngày công chiếu (02/7 - 20/7/2023) với 40 tập phim, "Ngọc cốt dao" đã để lại trong lòng khán giả và người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù chưa thực sự rực rỡ trên màn ảnh phim hè 2023 năm nay, nhưng với những thành tích hiện tại, có thể chứng minh "Ngọc cốt dao và Tiêu Chiến thật sự có nhiều sức hút đối với cộng đồng yêu phim Hoa ngữ.   

    

 

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