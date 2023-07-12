Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả

Sao quốc tế 12/07/2023 14:42

Tạo hình của Nhậm Mẫn không nhận được đánh giá cao từ khán giả dù diễn xuất khá tròn vai.

Bộ phim mới của Tiêu Chiến vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngay sau khi phát sóng, từ khóa “Ngọc Cốt Dao hôm nay phát sóng” đã đứng đầu trên hot search (xu hướng tìm kiếm). Truyền thông nhận định rằng do khán giả quá mong đợi tác phẩm của Tiêu Chiến nên bộ phim nhanh chóng leo “nhanh như vũ bão” trên các bảng tìm kiếm.

Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả - Ảnh 1
 
Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả - Ảnh 2
Nhân vật Thời Ảnh được Tiêu Chiến hóa thân khá tròn vai.

Thế nhưng trong lần xuất hiện đầu tiên của nữ chính Nhậm Mẫn nhận nhiều lời đánh giá không tốt về ngoại hình kém sắc, vóc dáng thô, không phù hợp với tạo hình và phong thái cổ trang. Thậm chí còn bị mang ra so sánh với Vương Sở Nhiên.

Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả - Ảnh 3
Tạo hình của nữ chính khiến khán giả không mấy thuận mắt bởi nó khiến cô có phần nhạt nhòa so với cả nữ phụ.

Cô được ê-kíp tạo hình tóc mái che hết nửa khuôn mặt, chính vì thế vai diễn của cô có vẻ ngoài thiếu thanh thoát, thậm chí có người còn cho rằng cô trông nặng cân và phù thũng không khác gì GG Bond (nhân vật hoạt hình).

Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả - Ảnh 4
Diễn xuất của Nhậm Mẫn được đánh giá khá tốt.

Tuy nhiên, diễn xuất của Nhậm Mẫn lại được đánh giá cao. Vốn bị khán giả hoài nghi về khả năng vào vai, tuy nhiên, khi phim lên sóng, Nhậm Mẫn lại cho thấy cô hoàn toàn có thể thực hiện tốt những cảnh quay từ vui vẻ, hồn nhiên tới uất ức, đau khổ. Mặc dù hình tượng nhân vật Chu Nhan vốn không được lòng khán giả nhưng qua màn thể hiện của Nhậm Mẫn, nữ chính hiện lên hoàn toàn xinh đẹp và dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. 

Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả - Ảnh 5
Nhan sắc của nữ phụ - Vương Sở Nhiên còn có phần "lấn lướt" cả nữ chính.
'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền các bài viết so sánh cảnh khóc của 'tình mới màn ảnh' Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao và cảnh khóc của Dương Tử trong trailer của Trường Tương Tư.

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Từ khóa:   Ngọc Cốt Dao Nhậm Mẫn Phim hoa ngu Tiêu Chiến sao Cbiz

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