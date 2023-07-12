Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả

Bộ phim mới của Tiêu Chiến vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ngay sau khi phát sóng, từ khóa “Ngọc Cốt Dao hôm nay phát sóng” đã đứng đầu trên hot search (xu hướng tìm kiếm). Truyền thông nhận định rằng do khán giả quá mong đợi tác phẩm của Tiêu Chiến nên bộ phim nhanh chóng leo “nhanh như vũ bão” trên các bảng tìm kiếm.

Nhân vật Thời Ảnh được Tiêu Chiến hóa thân khá tròn vai.

Thế nhưng trong lần xuất hiện đầu tiên của nữ chính Nhậm Mẫn nhận nhiều lời đánh giá không tốt về ngoại hình kém sắc, vóc dáng thô, không phù hợp với tạo hình và phong thái cổ trang. Thậm chí còn bị mang ra so sánh với Vương Sở Nhiên.