Không phải Dương Tử, đây mới chính là người có chemistry bùng nổ nhất với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến và Dương Tử có màn kết hợp cực ngọt, thế nhưng chemistry của cặp đôi chưa phải đỉnh nhất.

Gần đây, Tiêu Chiến được đánh giá là lưu lượng có năng lực diễn xuất chất lượng và thu hút đông đảo sự chú ý từ người hâm mộ. Mỗi dự án phim có sự tham gia diễn xuất của anh chàng đều nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mới đây, cư dân mạng đã đặt lên bàn cân so sánh các bạn diễn của Tiêu Chiến trong các dự án phim trước đó. Từng yêu đương cực ngọt trên màn ảnh, thế nhưng hóa ra Dương Tử không phải người có chemistry đỉnh nhất với chàng mỹ nam. Tiêu Chiến và Dương Tử có màn kết hợp khá bùng nổ trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Trong số những sao nữ đã từng hợp tác với Tiêu Chiến, Dương Tử là cái tên nổi bật nhất khi đóng cặp cùng chàng mỹ nam 9x. Những phân cảnh ngọt ngào của cả hai ở trong phim lẫn hậu trường đều khiến dân tình mê mẩn.

Cả 2 đã có những màn tương tác khiến dân tình mê đắm. Thế nhưng đây là không phải là màn chemistry ăn ý nhất của Tiêu Chiến. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liên tục được ghép đôi với nhau. Sở hữu ngoại hình điển trai lại thêm màn hợp tác quá ăn ý trên màn ảnh vậy nên hai ngôi sao nhanh chóng thu về một lượng fan couple cực lớn. Đến nay, dù fan riêng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có “chiến” nhau thì fan couple vẫn một mực “đẩy thuyền”. Trần Tình Lệnh có thể được xem là cú nổ lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Rất nhiều ý kiến cho rằng bạn diễn có chemistry đỉnh nhất với Tiêu Chiến không phải Dương Tử mà là Vương Nhất Bác. Trước đó, hai ngôi sao từng hợp tác đóng chính trong bộ phim chuyển thể từ đam mỹ Trần Tình Lệnh. Bộ phim đã nhanh chóng bạo và đưa Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác lên hàng đỉnh lưu lượng của Cbiz. Những màn tương tác của hai ngôi sao cả trên phim lẫn trong hậu trường đến giờ vẫn khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên.

Vương Nhất Bác mới chính là người có chemistry bùng nổ nhất với Tiêu Chiến. Mùa hè 2019 là thời gian lên ngôi của Trần Tình Lệnh khi sức ảnh hưởng của bộ phim này lan rộng kể cả khi đã kết thúc. Tỷ lệ rating của phim phát triển vô cùng tốt, và đặc biệt cặp đôi nam chính của phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Dù bộ phim kết thúc đã lâu và tên tuổi của Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác giờ đây đều thuộc top đầu trong làng giải trí thế nhưng rất nhiều fan hâm mộ bộ đôi vẫn chưa thể thoát ra. Cặp đôi vẫn còn một lượng fan couple khá hùng hậu.

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