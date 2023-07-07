'Ngọc cốt dao' là bứt phá hay giới hạn của Tiêu Chiến?

Sau thành công của "Trần tình lệnh" và hàng loạt phim cổ trang khác, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào hàng ngũ đỉnh lưu của Cbiz, nam diễn viên cũng được ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nam phim cổ trang". Các dự án phim của Tiêu Chiến trong những năm vừa qua luôn gây bão mạng xã hội. Thế nhưng, đến " Ngọc cốt dao " - bộ phim vừa mới lên sóng hôm 2/7 - vấp hàng loạt ý kiến trái chiều dù thành tích có nổi trội.

Bộ phim "Ngọc cốt dao" được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Phim xoay quanh cuộc đời Thời Ảnh (diễn viên Tiêu Chiến) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (diễn viên Nhậm Mẫn ) - quận chúa Xích tộc thông minh, tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.

Tạo hình trong "Ngọc cốt dao" khiến Tiêu Chiến trông già hơn tuổi, làm mất đi nét thanh tú, thư sinh vốn có

“Ngọc cốt dao” là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của anh cùng nữ diễn viên Nhậm Mẫn. Chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 2/7), bộ phim nhanh chóng đạt thành tích khủng, phá đảo hơn 26.000 điểm nhiệt độ cho nền tảng Tencent và tiếp tục tăng mạnh. Chưa dừng lại ở đó, phim cũng đạt 9,9 điểm với hơn 31.000 người đánh giá trên nền tảng này chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi lên sóng, từ khóa “Ngọc cốt dao hôm nay phát sóng” cũng ngay lập tức leo lên đứng đầu danh sách hot search.

Nữ diễn viên chính Nhậm Mẫn bị chê ngoại hình kém sắc, có phần hơi tròn trịa khi diện đồ cổ trang và có nhiều biểu cảm "hơi lố" trong phim

Tuy nhiên, so với những bộ phim trước đây, hiện tại vai diễn và phim "Ngọc cốt dao" mà Tiêu Chiến tham gia đều chưa thật sự bứt phá. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai Thời Ảnh - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng. Vốn dĩ tạo hình nhân vật này phải toát lên khí chất thần tiên, nhưng cách tạo hình hóa trang khiến Tiêu Chiến trông già hơn tuổi, làm mất đi nét thanh tú, thư sinh vốn có.

So với những bộ phim trước đây, hiện tại vai diễn và phim "Ngọc cốt dao" mà Tiêu Chiến tham gia vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều

Về phần nữ diễn viên chính, Nhậm Mẫn vào vai Chu Nhan - quận chúa Xích tộc nhiệt tình, thông minh trượng nghĩa. Tuy nhiên, trong những tập đầu tiên của bộ phim, nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Nhậm Mẫn không nổi bật, hơi kém sắc cùng biểu cảm có phần "làm lố" trong một số phân đoạn. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của cô chỉ có thể đóng phim hiện đại chứ chưa phù hợp để đóng dòng phim cổ trang. Chính vì những tạo hình không phù hợp cho nam chính - nữ chính đã khiến bộ phim mắc nhiều điểm trừ đáng tiếc.