Tiêu Chiến có đáng nhận danh xưng 'ông hoàng thương hiệu xa xỉ' của Trung Quốc?

Theo SCMP, Tiêu Chiến đứng đầu bảng xếp hạng những người nổi tiếng Trung Quốc có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất, hợp tác với 31 thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nền tảng Morketing phân tích, sức mua của những người hâm mộ ủng hộ Tiêu Chiến lớn mạnh đến mức thương hiệu do anh quảng cáo có thể thu hồi khoản vốn đầu tư chỉ sau 5 giờ, và tăng gấp đôi số tiền đó trong vòng 1 ngày. Điều này chứng minh, Tiêu Chiến thực sự là “ông hoàng thương hiệu xa xỉ".

Là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc với hơn 31 triệu người theo dõi tài khoản Weibo, không lạ khi nam diễn viên/ca sĩ Tiêu Chiến trở thành gương mặt tiềm năng được các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Gucci, Tod's, Zenith, YSL Beauty, SAIC Audi ký hợp đồng đại diện.

Một trong những thương hiệu lớn ký hợp đồng Đại sứ toàn cầu với Tiêu Chiến trong năm nay là mỹ phẩm L'Oréal. Ở bài đăng thông báo về danh phận mới của sao phim “Ngọc cốt dao", thương hiệu Pháp nhấn mạnh, Tiêu Chiến và L'Oréal thực sự là một “cặp đôi hoàn hảo”.

Trước đó, năm 2022, Tiêu Chiến đã được tuyên bố trở thành đại sứ của hai thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp cao cấp khác là YSL Beauty và Nars Cosmetics. Vào ngày Tiêu Chiến tuyên bố hợp tác với Nars, doanh số bán hàng của hãng đã tăng 207 lần, tạo ra 80 triệu nhân dân tệ (hơn 11 triệu USD). Nhận thấy sức ảnh hưởng lớn của Tiêu Chiến, 1 năm sau (tháng 2.2023), Nars Cosmetics chính thức đưa anh trở thành Người phát ngôn toàn cầu. Theo QQ, Tiêu Chiến giành được 4 hợp đồng quảng cáo chỉ trong quý 3 năm ngoái, và thương hiệu đình đám bậc nhất là YSL Beauty của Pháp.

Ngoài các hãng mỹ phẩm, hợp đồng Người phát ngôn thương hiệu của Tiêu Chiến với hãng nước hoa Ralph Lauren cũng thu hút sự chú ý vào năm 2021. Tiêu Chiến đã giúp Ralph Lauren bán được 40.000 chai nước hoa ở thị trường Trung Quốc ngay khi anh trở thành đại sứ.

Cũng trong năm 2021, Tiêu Chiến được bổ nhiệm làm Đại sứ toàn cầu của Gucci, cùng với các ngôi sao Trung Quốc khác như Lý Vũ Xuân. Nghê Ni và Lộc Hàm (Lu Han).

Giám đốc điều hành Gucci, ông Marco Bizzarri, tuyên bố, Tiêu Chiến được chọn vì ý chí, tinh thần mạnh mẽ. Sau khi hứng chịu cuộc “tẩy chay" dữ dội của công chúng chỉ vì những hành xử thiếu suy nghĩ của fan năm 2019 và phải “ở ẩn" trong gần 1 năm, Tiêu Chiến vẫn trở lại hoạt động và dần vươn tới đỉnh cao.

Ngoài Gucci, Tiêu Chiến được chọn làm Đại sứ thương hiệu thời trang, đồ da cao cấp Tod's của Ý. Tod's đánh giá cao sức hút và tầm ảnh hưởng của Tiêu Chiến đối với thế hệ trẻ Trung Quốc.n Bên cạnh các hãng thời trang, nhà sản xuất đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ Zenith cũng chào đón Tiêu Chiến đến với danh phận Đại sứ thương hiệu.

Không chỉ thời trang, phụ kiện, làm đẹp, Tiêu Chiến thực sự là “ông hoàng quảng cáo" khi có được danh phận Người phát ngôn thương hiệu của hãng xe sang SAIC Audi vào đầu năm 2022.

Đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn là nghệ sĩ được săn đón hàng đầu. Mỗi lần Tiêu Chiến tham dự các sự kiện thảm đỏ hay tuần lễ thời trang quốc tế đều khiến mạng xã hội dậy sóng.