Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến liên tục đón nhận tin vui: Được công nhận là phim bạo đầu tiên của mùa Hè 2023

Trải qua một thời gian phát sóng, Ngọc Cốt Dao gặt hái được không ít thành tích đáng nể trên các bảng thống kê số liệu uy tín tại Trung quốc như Maoyan, Vlinkage, Datawin...

Ngọc Cốt Dao đang phát sóng vào thời điểm không có quá nhiều phim Hoa ngữ cạnh tranh. Là tác phẩm tiên hiệp duy nhất đang chiếu, không khó để phim của Tiêu Chiến tạo sự chú ý với khán giả.

Đến mới đây, bộ phim này tiếp tục đón nhận tin vui khi nhân vật Thời Ảnh của Tiêu Chiến liên tiếp đứng hạng 1 trên các BXH, át vía hoàn toàn các đối thủ khác. Mới đây, các nền tảng lớn ở Trung Quốc lên bài công nhận Ngọc Cốt Dao là phim bạo đầu tiên của mùa Hè 2023.

Trong đó, nền tảng Tiểu Hồng Thư và Douyin cũng đồng loạt công nhận Ngọc Cốt Dao là phim bạo đầu tiên của mùa Hè. Được biết, Douyin của Ngọc Cốt Dao đã có 1 triệu fan, còn hashtag đang có 1 tỷ lượt phát.

Theo nhiều khán giả đánh giá, thành tích hiện tại của phim đang có được chủ yếu là nhờ độ hot và khả năng thể hiện của Tiêu Chiến. Dù vậy cũng không thể phủ nhận công sức của cả ê-kíp nhưng thực chất, so với những chỉ số, mức độ quan tâm hiện tại, phim đang phụ thuộc nhiều vào nam thần Tiêu Chiến.

Bộ phim Ngọc Cốt Dao thuộc thể loại phim cổ trang, thần thoại, được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt.

Nội dung Ngọc Cốt Dao kể về chuyện tình yêu đầy sóng gió của Chu Nhan, một quận chúa của Xích Tộc và thế tử Thời Ảnh. Sau khi mẹ của mình là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa và hai người trở thành thầy trò của nhau. Dù vậy số phận trắc trở khi cả hai đứng ở hàng ngũ những phe đối nghịch nhau trong một cuộc đấu tranh chính trị sinh tử và mối quan hệ thầy trò cũng ngăn cản họ bày tỏ cảm xúc thật của mình. Để rồi cuối cùng, đặt cảm xúc qua một bên, cả hai cùng hợp sức bảo vệ vương triều Không Tang.

Ngọc Cốt Dao là dự án phim đánh dấu màn hợp tác Tiêu Chiến và "nữ hoàng phim bi" Nhậm Mẫn. Trong phim, Tiêu Chiến đảm nhận vai Thời Ảnh, vốn là Thế tử của nước lớn Không Tang. Ảnh Thời trời sinh nhân hậu, thông minh. Nhậm Mẫn vào vai quận chúa Chu Nhan với cá tính phóng khoáng, mạnh mẽ. Nàng có tình cảm với Thời Ảnh, đại thần quan Cửu Nghi Sơn và cũng là sư phụ của nàng.